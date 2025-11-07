 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 921,30
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Opendoor dégringole après le rapport du troisième trimestre et les projets d'offre d'actions
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 12:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de la société d'immobilier résidentiel en ligne Opendoor Technologies OPEN.O chutent de 23,8 % avant bourse à 5 $ après la publication des résultats du troisième trimestre dans le cadre d'un changement de stratégie et le dévoilement d'un projet d'offre d'actions ** La société basée à Tempe, Arizona, a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires avait chuté d'environ un tiers en glissement annuel pour atteindre 915 millions de dollars, mais a dépassé les estimations des analystes d'environ 850 millions de dollars, selon les données de LSEG

** La société a annoncé une perte de 12 cents/sh au troisième trimestre, plus importante que la perte de 7 cents/sh attendue par les analystes ** Nous refondons Opendoor en tant que société de logiciels et d'intelligence artificielle", a déclaré le directeur général Kaz Nejatian dans le communiqué

** "Notre chemin vers la rentabilité est clair: transiger avec plus de vendeurs, renforcer notre économie unitaire grâce à une meilleure tarification et à la vitesse de revente, et stimuler l'efficacité opérationnelle en étant impitoyable sur les dépenses",

** Elle a déposé pour une offre d'actions directe et enregistrée afin de racheter ses obligations convertibles à 7 % en circulation à échéance 2030; le montant de l'offre n'a pas été divulgué ** En outre, Co a annoncé une distribution spéciale de bons de souscription d'actions aux détenteurs d'actions ordinaires à partir de 17 h 00 (heure de l'Est) le 18 novembre, afin d'aligner les actionnaires et la direction ** OPEN a environ 772,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 5 milliards de dollars, comme l'indique le dossier 10-Q ** En septembre, OPEN a nommé Kaz Nejatian, cadre de Shopify SHOT.TO , comme nouveau directeur général, et a déclaré que les cofondateurs Keith Rabois et Eric Wu reviendraient au conseil d'administration ** OPEN, qui a connu une activité similaire à celle des mèmes depuis l'été, a atteint son plus bas niveau historique intrajournalier de 51 cents à la fin du mois de juin

Valeurs associées

OPENDOOR TECH
6,5600 USD NASDAQ -9,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Grand patron de l'automobile, mais aussi humaniste cultivé et défenseur des animaux, Louis Schweitzer, décédé à l'âge de 83 ans, a illustré l'éclectisme de la haute fonction publique à la française. Photo d'archives du 9 novembre 2018 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Louis Schweitzer, humaniste et grande figure de l'industrie
    information fournie par AFP 07.11.2025 14:15 

    Grand patron de l'automobile, mais aussi humaniste cultivé et défenseur des animaux, Louis Schweitzer, décédé à l'âge de 83 ans, a illustré l'éclectisme de la haute fonction publique à la française. Petit-neveu du docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la Paix ... Lire la suite

  • (Crédits: Adobe Stock)
    La liste des difficultés s’allonge : un repli tactique des positions s’impose
    information fournie par Les sélections de Roland LASKINE 07.11.2025 14:09 

    Le 7 novembre 2025 Les marchés nous ont appris à faire preuve d'humilité en matière de prévision boursière. Les éléments qui font la tendance sont à ce point complexes et contradictoires, que le bon sens n'est pas toujours suffisant pour appréhender l'évolution ... Lire la suite

  • Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est décédé jeudi à l'âge de 83 ans. Photo du 9 novembre 2018  ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est décédé
    information fournie par AFP 07.11.2025 13:54 

    Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault , capitaine d'industrie et haut fonctionnaire, est décédé jeudi à l'âge de 83 ans, a annoncé vendredi sa famille à l'AFP. Ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon, Louis Schweitzer a passé 20 ans chez Renault, ... Lire la suite

  • Dégâts au Vietnam après le passage du typhon Kalmaegi
    Dégâts au Vietnam après le passage du typhon Kalmaegi
    information fournie par AFP Video 07.11.2025 13:52 

    Après le passage du typhon Kalmaegi, l'un des cyclones les plus meurtriers de l'année, des toitures sont endommagées et des arbres abattus à Quy Nhon, dans le centre du Vietnam.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank