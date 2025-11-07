Opendoor dégringole après le rapport du troisième trimestre et les projets d'offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de la société d'immobilier résidentiel en ligne Opendoor Technologies OPEN.O chutent de 23,8 % avant bourse à 5 $ après la publication des résultats du troisième trimestre dans le cadre d'un changement de stratégie et le dévoilement d'un projet d'offre d'actions ** La société basée à Tempe, Arizona, a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires avait chuté d'environ un tiers en glissement annuel pour atteindre 915 millions de dollars, mais a dépassé les estimations des analystes d'environ 850 millions de dollars, selon les données de LSEG

** La société a annoncé une perte de 12 cents/sh au troisième trimestre, plus importante que la perte de 7 cents/sh attendue par les analystes ** Nous refondons Opendoor en tant que société de logiciels et d'intelligence artificielle", a déclaré le directeur général Kaz Nejatian dans le communiqué

** "Notre chemin vers la rentabilité est clair: transiger avec plus de vendeurs, renforcer notre économie unitaire grâce à une meilleure tarification et à la vitesse de revente, et stimuler l'efficacité opérationnelle en étant impitoyable sur les dépenses",

** Elle a déposé pour une offre d'actions directe et enregistrée afin de racheter ses obligations convertibles à 7 % en circulation à échéance 2030; le montant de l'offre n'a pas été divulgué ** En outre, Co a annoncé une distribution spéciale de bons de souscription d'actions aux détenteurs d'actions ordinaires à partir de 17 h 00 (heure de l'Est) le 18 novembre, afin d'aligner les actionnaires et la direction ** OPEN a environ 772,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 5 milliards de dollars, comme l'indique le dossier 10-Q ** En septembre, OPEN a nommé Kaz Nejatian, cadre de Shopify SHOT.TO , comme nouveau directeur général, et a déclaré que les cofondateurs Keith Rabois et Eric Wu reviendraient au conseil d'administration ** OPEN, qui a connu une activité similaire à celle des mèmes depuis l'été, a atteint son plus bas niveau historique intrajournalier de 51 cents à la fin du mois de juin