OpenAI : un consortium mené par Elon Musk propose 97,4 milliards de dollars

(AOF) - Un consortium d'investisseurs dirigé par Elon Musk propose 97,4 milliards de dollars pour racheter l'organisation à but non lucratif qui contrôle OpenAI, créateur de ChatGPT. Son directeur général, Sam Altman, avec qui Elon Musk est en conflit, a rejeté l'offre. "Non merci, mais nous achèterons twitter pour 9,74 milliards de dollars si vous le souhaitez" a-t-il répliqué sur X."

" Il est temps pour OpenAI de redevenir la force open-source et axée sur la sécurité qu'elle était autrefois ", a déclaré Elon Musk dans un communiqué cité par le Wall Street Journal. "Nous ferons en sorte que cela se produise".