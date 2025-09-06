OpenAI s'attend à ce que ses dépenses atteignent 115 milliards de dollars d'ici 2029, selon The Information

OpenAI a fortement augmenté ses prévisions de consommation de trésorerie jusqu'en 2029 à 115 milliards de dollars, alors qu'elle augmente ses dépenses pour alimenter l'intelligence artificielle derrière son populaire chatbot ChatGPT, a rapporté The Information vendredi.

Cette nouvelle prévision est supérieure de 80 milliards de dollars à ce que l'entreprise prévoyait précédemment, a indiqué le média, sans citer de source pour ce rapport.

OpenAI, qui est devenu l'un des plus grands loueurs de serveurs en nuage au monde, prévoit de dépenser plus de 8 milliards de dollars cette année, soit environ 1,5 milliard de dollars de plus que ses prévisions du début de l'année, selon le rapport.

L'entreprise n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Pour contrôler la hausse de ses coûts, OpenAI cherchera à développer ses propres puces de serveur de centre de données et ses propres installations pour alimenter sa technologie, selon The Information.

OpenAI devrait produire sa première puce d'intelligence artificielle l'année prochaine en partenariat avec le géant américain des semi-conducteurs Broadcom AVGO.O , a rapporté le Financial Times jeudi, précisant qu'OpenAI prévoit d'utiliser la puce en interne plutôt que de la mettre à la disposition de ses clients.

La société a approfondi son partenariat avec Oracle

ORCL.N en juillet avec une capacité de centre de données prévue de 4,5 gigawatts, en s'appuyant sur son initiative Stargate, un projet pouvant atteindre 500 milliards de dollars et 10 gigawatts qui inclut l'investisseur technologique japonais SoftBank Group 9984.T . OpenAI a également ajouté Google Cloud parmi ses fournisseurs de capacité informatique.

La consommation de trésorerie de l'entreprise va plus que doubler pour atteindre plus de 17 milliards de dollars l'année prochaine, soit 10 milliards de plus que les prévisions précédentes d'OpenAI, avec une consommation de 35 milliards de dollars en 2027 et de 45 milliards de dollars en 2028, selon The Information.