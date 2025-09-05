OpenAI s'apprête à lancer la production en série de ses propres puces d'IA avec Broadcom, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI est prête à produire sa propre puce d'intelligence artificielle pour la première fois l'année prochaine, alors que le fabricant de ChatGPT tente de répondre à la demande insatiable de puissance de calcul et de réduire sa dépendance à l'égard du géant des puces Nvidia NVDA.O , a rapporté le Financial Times jeudi.

La puce, conçue en collaboration avec le géant américain des semi-conducteurs Broadcom AVGO.O , devrait être livrée l'année prochaine, a ajouté le rapport, citant plusieurs personnes familières avec le partenariat.