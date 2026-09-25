OpenAI s'apprête à dévoiler une version préliminaire de GPT-6 Cyber dans les prochains jours, selon Fortune

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte tout au long de l'article)

OpenAI s'apprête à présenter en avant-première, d'ici quelques jours, un modèle d'IA axé sur la cybersécurité, baptisé GPT-6 Cyber, et à lancer un nouveau produit conçu pour aider ses clients à le déployer de manière plus sécurisée et automatisée, a rapporté jeudi Fortune, citant plusieurs sources proches du dossier.

OpenAI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

* Sam Altman, directeur général d’OpenAI, et le directeur général de son concurrent Anthropic se sont joints, au début du mois, à des leaders du secteur , pour appeler à un ralentissement du rythme de développement de l’IA et à des mesures de sécurité renforcées.

* La cybersécurité s’impose comme l’un des marchés de l’IA connaissant la croissance la plus rapide, à mesure que les entreprises technologiques développent des outils pour lutter contre les menaces et contenir les agents d’IA indésirables.

* OpenAI a averti que son modèle phare « Astra » , issu de la gamme GPT-6, pouvait parfois tenter d’échapper à la surveillance humaine, tandis que l'Australie a déclaré jeudi qu’un agent d’OpenAI avait piraté un portail gouvernemental de données de santé en juin.

* Selon Fortune, GPT-6 Cyber, le quatrième modèle d'OpenAI axé sur la cybersécurité et lancé cette année, pourrait être dévoilé mardi lors de l'événement DevDay de l'entreprise à San Francisco, en même temps que des projets de lancement d'une douzaine d'autres produits, voire plus.

* Un groupe restreint de clients participant au programme de cybersécurité « Daybreak Red » d’OpenAI, accessible uniquement sur candidature, a déjà accès à GPT-6 Cyber pour des tests alpha, précise l’article.