OpenAI restera sous le contrôle d'une organisation à but non lucratif, mais poursuit sa conversion en société à but lucratif

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

*

La branche à but lucratif poursuit sa restructuration en vue d'une nouvelle levée de fonds

*

OpenAI restera sous le contrôle de la société mère à but non lucratif

*

Les pressions exercées par les entreprises à but lucratif ont soulevé des inquiétudes quant à l'allocation d'actifs pour la branche à but non lucratif

(Ajout d'un commentaire d'analyste, d'un historique de l'entreprise, de détails, paragraphes 3, 7-9 et 13-14) par Krystal Hu, Arsheeya Bajwa et Aditya Soni

OpenAI a déclaré lundi qu'elle resterait sous le contrôle de sa société mère à but non lucratif, tout en poursuivant ses projets de modification de la structure de sa branche à but lucratif afin de permettre une plus grande levée de capitaux pour rester dans la course à l'intelligence artificielle.

Cette annonce fait suite à une tempête de critiques et de contestations juridiques, dont un procès retentissant intenté par son rival Elon Musk , qui a accusé l'entreprise de s'éloigner de sa mission fondatrice, à savoir développer l'intelligence artificielle au profit de l'humanité.

"Nous avons pris la décision de garder le contrôle de l'organisation à but non lucratif après avoir entendu les leaders civiques et discuté avec les bureaux des procureurs généraux de Californie et du Delaware", a déclaré la startup dans un billet de blog. Elle a ajouté qu'elle travaillerait avec son principal bailleur de fonds, Microsoft MSFT.O , les régulateurs et les commissaires à but non lucratif nouvellement nommés pour finaliser le plan mis à jour.

En décembre, l'entreprise a présenté son projet de réorganiser sa structure pour devenir une société d'utilité publique, affirmant que cela l'aiderait à "lever plus de capitaux que nous ne l'avions imaginé" et à supprimer les restrictions imposées à la startup par sa société mère à but non lucratif actuelle.

Cette décision avait suscité des inquiétudes quant à l'affectation équitable des actifs d'OpenAI à la branche à but non lucratif et quant à la manière dont l'entreprise parviendrait à trouver un équilibre entre la réalisation de bénéfices et la production d'un bien social et public dans le cadre du développement de l'intelligence artificielle.

Lundi, OpenAI a déclaré que la société mère à but non lucratif contrôlera la société d'intérêt public et en deviendra un actionnaire important.

Les organisations à but non lucratif sont créées pour servir le bien public, tandis que les sociétés d'utilité publique offrent généralement plus de souplesse pour poursuivre des objectifs lucratifs en même temps que des objectifs sociaux.

Bret Taylor, président du conseil d'administration d'OpenAI, a déclaré que l'annonce de lundi signifiait que la startup continuerait à avoir une structure "extrêmement proche" de la structure actuelle.

Le directeur général Sam Altman l'a décrite comme un compromis "qui (fonctionne) suffisamment bien pour les investisseurs pour qu'ils soient heureux de continuer à nous financer dans la mesure où nous pensons que nous en aurons besoin"

Alors que la quête coûteuse de l'intelligence artificielle générale, ou IA qui surpasse l'intelligence humaine, s'intensifie, OpenAI a cherché à apporter des changements afin d'attirer davantage d'investissements.

En mars, elle a déclaré qu'elle lèverait jusqu'à 40 milliards de dollars dans le cadre d'un nouveau cycle de financement dirigé par SoftBank Group 9984.T , à une valorisation de 300 milliards de dollars. La levée de fonds était subordonnée au passage de la société d'IA au statut d'entreprise à but lucratif d'ici la fin de l'année.

SoftBank et Microsoft n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Certains analystes ont déclaré que cette décision pourrait entraver la capacité de la startup à lever des fonds de manière aussi agressive qu'elle aurait pu le faire sans le contrôle de l'organisation à but non lucratif.

"Le statut d'organisation à but non lucratif réduit considérablement la capacité d'OpenAI à lever des fonds, car les investisseurs voudraient être en mesure de générer un retour sur investissement, ce qui est considérablement plus difficile si une organisation à but non lucratif contrôle une entité commerciale", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson.

La structure d'OpenAI a attiré l'attention en novembre 2023 lors de l'un des plus grands drames de la Silicon Valley, lorsque les membres du conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif ont évincé M. Altman en raison d'une rupture de communication et d'une perte de confiance. Il a été réintégré cinq jours plus tard, à la suite d'une vague de soutien de la part des employés et des investisseurs.