OpenAI réserve 500 milliards de dollars pour l'attribution d'actions, selon The Information
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 01:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'automne dernier, OpenAI a mis de côté une réserve d'actions pour les employés équivalente à 10 % de la société, qui était évaluée à 500 milliards de dollars en octobre, a rapporté The Information mercredi, citant deux personnes ayant connaissance des plans.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

