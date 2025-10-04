 Aller au contenu principal
OpenAI renforce le contrôle des propriétaires de contenu sur l'application vidéo Sora AI et prévoit des mesures de monétisation
information fournie par Reuters 04/10/2025 à 05:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mrinmay Dey

Le créateur de ChatGPT, OpenAI, introduira bientôt des contrôles permettant aux détenteurs de droits sur le contenu de dicter la manière dont leurs personnages sont utilisés dans son outil de génération de vidéos par l'IA, Sora, et prévoit de partager les revenus avec ceux qui autorisent une telle utilisation.

La société d'intelligence artificielle donnera aux détenteurs de droits "un contrôle plus granulaire sur la génération de personnages", a indiqué le directeur général Sam Altman sur son blog vendredi, à l'adresse .

Altman a précisé que les détenteurs de droits d'auteur, tels que les studios de télévision et de cinéma, pourront notamment bloquer l'utilisation de leurs personnages.

Les contenus générés par l'IA et leur impact sur les droits de propriété intellectuelle font l'objet d'une attention croissante, les entreprises cherchant à trouver un équilibre entre l'innovation et la juste rémunération des créateurs.

OpenAI a lancé Sora cette semaine en tant qu'application autonome, disponible dans un premier temps aux États-Unis et au Canada. Les vidéos de l'application peuvent durer jusqu'à 10 secondes.

L'application, qui a rapidement gagné en popularité, permet aux utilisateurs de créer et de partager des vidéos d'IA qui peuvent être créées à partir de contenus protégés par le droit d'auteur et partagées dans des flux de type médias sociaux.

Sa politique en matière de droits d'auteur devrait susciter des tensions à Hollywood. Au moins un grand studio, Disney

DIS.N , a choisi de ne pas faire apparaître son contenu dans l'application, ont déclaré à Reuters des personnes au fait du dossier.

OpenAI prévoit également d'introduire un modèle de partage des revenus pour les détenteurs de droits d'auteur qui autorisent les utilisateurs à générer leurs personnages, a écrit Altman.

Selon lui, les utilisateurs créent beaucoup plus de contenu vidéo que prévu, souvent pour des publics de niche, d'où la nécessité d'une stratégie de monétisation.

Altman a reconnu que le cadre de partage des revenus "nécessitera quelques essais et erreurs", mais il a indiqué que la mise en œuvre commencerait bientôt, OpenAI ayant l'intention de tester différentes approches au sein de Sora, avant de déployer un modèle cohérent dans l'ensemble de sa gamme de produits.

OpenAI, soutenu par Microsoft MSFT.O , a lancé un modèle Sora pour un usage public l'année dernière, élargissant son incursion dans les technologies d'IA multimodales et concurrençant des outils similaires de conversion de texte en vidéo de Meta META.O et de Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O .

Meta a récemment dévoilé Vibes, une plateforme où les utilisateurs peuvent créer et partager des vidéos courtes générées par l'IA.

Valeurs associées

ALPHABET-A
245,3500 USD NASDAQ -0,14%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
710,5600 USD NASDAQ -2,27%
MICROSOFT
517,3500 USD NASDAQ +0,31%
WALT DISNEY
112,490 USD NYSE +0,29%
