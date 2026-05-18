OpenAI remporte son procès contre Elon Musk, levant ainsi un obstacle à son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le jury estime que Musk a attendu trop longtemps avant d'intenter son action en justice

* Le verdict a été rendu après moins de deux heures de délibération

* Le juge estime qu'un éventuel appel de Musk serait un combat difficile

(Ajout de contexte aux paragraphes 4 et 17; ajout d'un commentaire de l'avocat de Musk aux paragraphes 5-6 et 12-13; ajout d'un commentaire de l'avocat d'OpenAI aux paragraphes 18 et 19) par Deepa Seetharaman, Jonathan Stempel et Greg Bensinger

Un jury américain a donné tort à Elon Musk lundi dans son procès contre OpenAI, estimant que la société d'intelligence artificielle n'était pas responsable envers l'homme le plus riche du monde pour s'être prétendument écartée de sa mission initiale au service de l'humanité.

Dans un verdict unanime, le jury de la cour fédérale d'Oakland, en Californie, a estimé qu'Elon Musk avait intenté son action trop tard. Le jury a délibéré moins de deux heures.

Ce procès était largement considéré comme un moment décisif pour l’avenir d’OpenAI et de l’intelligence artificielle en général, tant en ce qui concerne son utilisation que les bénéficiaires de cette technologie.

Cette décision facilite la voie pour qu’OpenAI puisse procéder à une éventuelle introduction en bourse qui pourrait valoriser l’entreprise à 1 000 milliards de dollars. Mais le visage public de l’entreprise, son directeur général Sam Altman, doit également faire face aux atteintes à sa réputation résultant de témoignages extrêmement personnels, notamment de multiples témoins le décrivant comme un menteur.

À l'issue du verdict, les avocats de Musk ont déclaré devant le tribunal qu'il se réservait le droit de faire appel.S'adressant aux journalistes après le verdict, l'avocat de Musk, Marc Toberoff, a déclaré que Musk disposerait d'une base solide pour faire appel.

“Cette affaire n'est pas terminée”, a-t-il déclaré. “La décision, fondée sur le délai de prescription, comporte des éléments factuels, mais aussi des éléments juridiques majeurs.”

La juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers, qui a présidé le procès, a déclaré à l’audience que M. Musk risquait d’avoir fort à faire en cas d’appel, car la question de savoir si le délai de prescription avait expiré avant que M. Musk n’intente son action était une question de fait.

“Il existe de nombreuses preuves à l’appui de la conclusion du jury, c’est pourquoi j’étais prête à rejeter l’affaire sur-le-champ”, a déclaré la juge.

MUSK A INVESTI TÔT DANS OPENAI

Dans son procès de 2024, Musk a accusé OpenAI, son directeur général Sam Altman et son président Greg Brockman de l'avoir manipulé pour qu'il leur verse 38 millions de dollars, puis d'avoir agi dans son dos en rattachant une entreprise à but lucratif à son organisation à but non lucratif d'origine et en acceptant des dizaines de milliards de dollars de Microsoft

MSFT.O et d'autres investisseurs.

Musk a qualifié le comportement des défendeurs d'OpenAI de “vol d'une organisation caritative”.

Toberoff a déclaré que ce verdict pourrait encourager d’autres start-ups qui démarrent en tant qu’organisations à but non lucratif, mais qui ont de plus grandes ambitions en matière de levée de fonds, à créer des entités à but lucratif pour se développer et enrichir leurs dirigeants et administrateurs.

“C'est une toute nouvelle formule pour la Silicon Valley”, a-t-il déclaré aux journalistes.

OpenAI a été fondée par Altman, Musk et plusieurs autres en 2015. Musk a quitté son conseil d'administration en 2018, et OpenAI a créé une entreprise à but lucratif l'année suivante.

Musk a depuis fondé sa propre start-up d'intelligence artificielle, xAI, qui fait désormais partie de sa société spatiale et de fusées SpaceX.

OpenAI a rétorqué que c'était Musk qui voyait des dollars dans les yeux et qu'il avait attendu trop longtemps pour affirmer qu'OpenAI avait violé son accord fondateur visant à développer une intelligence artificielle sûre au service de l'humanité.

Musk disposait d'un délai de prescription de trois ans pour intenter une action en justice, et les avocats d'OpenAI ont déclaré que son action en justice d'août 2024 était trop tardive, car il avait connaissance des plans de croissance d'OpenAI plusieurs années auparavant.

Bill Savitt, avocat d’OpenAI, a déclaré aux journalistes après le verdict que le procès de Musk était une “manœuvre a posteriori sans aucun rapport avec la réalité”, et que les jurés “l’avaient renvoyée exactement là où elle devait aller, c’est-à-dire aux oubliettes”.

“La décision du jury confirme que cette action en justice n'était qu'une tentative hypocrite de saboter un concurrent et de surmonter une longue série de très mauvaises prédictions sur ce qu'OpenAI a été et deviendra”, a déclaré Savitt.

Le verdict a été rendu après 11 jours de témoignages et de plaidoiries au cours desquels la crédibilité de Musk et d’Altman a été remise en cause à plusieurs reprises.

Microsoft faisait face à une accusation de complicité. Dans un communiqué, un porte-parole de Microsoft a déclaré: “Les faits et la chronologie de cette affaire sont clairs depuis longtemps et nous saluons la décision du jury de rejeter ces accusations comme étant hors de propos.”

Microsoft a dépensé plus de 100 milliards de dollars dans son partenariat avec OpenAI, a témoigné un dirigeant de Microsoft.

OPENAI SE PRÉPARE À SON INTRODUCTION EN BOURSE

Les gens utilisent l'IA à des fins multiples, telles que l'éducation, la reconnaissance faciale, le conseil financier, le journalisme, la recherche juridique, les diagnostics médicaux et les deepfakes malveillants.

Beaucoup expriment leur méfiance envers cette technologie et craignent qu'elle ne remplace les humains dans leur travail.

Chaque partie a accusé l'autre d'être plus intéressée par l'argent que par le service public.

Musk a accusé OpenAI d'essayer à tort d'enrichir les investisseurs et les initiés aux dépens de l'organisation à but non lucratif, et de ne pas donner la priorité à la sécurité de l'IA. Il a également affirmé que Microsoft savait depuis le début qu'OpenAI se souciait davantage de l'argent que de l'altruisme.

Dans sa plaidoirie finale, l’avocat de Musk, Steven Molo, a rappelé aux jurés que plusieurs témoins avaient mis en doute la sincérité d’Altman ou l’avaient qualifié de menteur, et qu’Altman n’avait pas répondu par un “oui” sans réserve lorsqu’on lui avait demandé pendant le procès s’il était totalement digne de confiance.

“La crédibilité de Sam Altman est directement en cause”, a déclaré Molo. “Si vous ne le croyez pas, ils ne peuvent pas gagner.”

Sarah Eddy, avocate des défendeurs d’OpenAI, a accusé Musk et son équipe juridique, dans sa plaidoirie finale, de recourir à des “phrases chocs et à de fausses accusations hors de propos”.

SpaceX prépare une introduction en bourse qui pourrait dépasser celle d'OpenAI en termes de taille.