SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 900,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

OpenAI recrute Mike Liberatore, ancien directeur financier de xAI, en tant que responsable des finances de l'entreprise
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 06:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture avec la déclaration du porte-parole de l'entreprise)

OpenAI a embauché Mike Liberatore, ancien directeur financier de xAI d'Elon Musk, pour devenir le responsable financier de la startup d'intelligence artificielle, chargé de superviser son infrastructure d'IA, a déclaré mardi un porte-parole de l'entreprise à Reuters.

Liberatore, qui a quitté xAI en juillet après seulement trois mois de travail, rendra compte à la directrice financière Sarah Friar et travaillera avec l'équipe de Greg Brockman, qui est chargée de développer l'accès d'OpenAI à l'informatique, a déclaré le porte-parole.

CNBC, qui a rapporté la nouvelle en premier, a indiqué que Mike Liberatore prendrait ses fonctions mardi.

Liberatore, qui est également un ancien dirigeant d'Airbnb

ABNB.O , a participé à la levée de fonds de 5 milliards de dollars de xAI en juin et à un investissement stratégique distinct de 5 milliards de dollars en actions.

Sa nomination intervient dans un contexte de rivalité entre l'entreprise de Musk et OpenAI, ainsi que dans le cadre d'une bataille féroce entre les entreprises technologiques pour les talents en matière d'IA.

L'année dernière, Musk, cofondateur d'OpenAI, a poursuivi l'entreprise et son directeur général, Sam Altman, pour avoir prétendument dévié de sa mission initiale, qui était de bénéficier à l'humanité. OpenAI a contre-attaqué en avril Musk pour harcèlement.

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
120,3700 USD NASDAQ -1,78%
MICROSOFT
515,3600 USD NASDAQ +1,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

