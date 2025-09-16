OpenAI recrute Mike Liberatore, ancien directeur financier de xAI, en tant que responsable des finances de l'entreprise

OpenAI a embauché Mike Liberatore, ancien directeur financier de xAI d'Elon Musk, pour devenir le responsable financier de la startup d'intelligence artificielle, chargé de superviser son infrastructure d'IA, a déclaré mardi un porte-parole de l'entreprise à Reuters.

Liberatore, qui a quitté xAI en juillet après seulement trois mois de travail, rendra compte à la directrice financière Sarah Friar et travaillera avec l'équipe de Greg Brockman, qui est chargée de développer l'accès d'OpenAI à l'informatique, a déclaré le porte-parole.

CNBC, qui a rapporté la nouvelle en premier, a indiqué que Mike Liberatore prendrait ses fonctions mardi.

Liberatore, qui est également un ancien dirigeant d'Airbnb

ABNB.O , a participé à la levée de fonds de 5 milliards de dollars de xAI en juin et à un investissement stratégique distinct de 5 milliards de dollars en actions.

Sa nomination intervient dans un contexte de rivalité entre l'entreprise de Musk et OpenAI, ainsi que dans le cadre d'une bataille féroce entre les entreprises technologiques pour les talents en matière d'IA.

L'année dernière, Musk, cofondateur d'OpenAI, a poursuivi l'entreprise et son directeur général, Sam Altman, pour avoir prétendument dévié de sa mission initiale, qui était de bénéficier à l'humanité. OpenAI a contre-attaqué en avril Musk pour harcèlement.