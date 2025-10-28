OpenAI propose ChatGPT Go gratuitement pendant un an en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI offrira son abonnement ChatGPT Go gratuitement aux utilisateurs indiens pendant un an à partir du 4 novembre, a déclaré mardi la startup soutenue par Microsoft- MSFT.O , alors qu'elle cherche à stimuler l'adoption sur son deuxième marché le plus important.

Le plan, qui a été lancé en Inde en août, est l'offre la plus abordable d'OpenAI et est actuellement proposé au prix de 399 roupies (4,54 $) par mois.

Cette initiative intervient alors que le gouvernement indien a proposé au début du mois de nouvelles règles pour réglementer l'intelligence artificielle, en proposant que les entreprises d'IA et de médias sociaux étiquettent clairement le contenu généré par l'IA afin de lutter contre la diffusion de deepfakes et de désinformation.

L'Inde est le deuxième marché d'OpenAI en termes de nombre d'utilisateurs, après les États-Unis, et pourrait bientôt devenir son plus grand marché, a déclaré le directeur général Sam Altman au début de l'année.

Son rival Perplexity offre un an d'accès gratuit à son plan premium aux utilisateurs indiens grâce à un accord avec l'opérateur de téléphonie mobile Bharti Airtel BRTI.NS , tandis que Google GOOGL.O a rendu son Gemini AI Pro gratuit pour les étudiants pendant la même période.

(1 $ = 87,8950 roupies indiennes)