OpenAI prévoit une consommation de trésorerie de 115 milliards de dollars d'ici 2029, selon The Information

Le créateur de ChatGPT, OpenAI, prévoit une consommation de trésorerie de 115 milliards de dollars jusqu'en 2029, soit 80 milliards de dollars de plus que ce que l'entreprise prévoyait précédemment, a rapporté The Information vendredi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.