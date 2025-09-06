OpenAI prévoit une consommation de trésorerie de 115 milliards de dollars d'ici 2029, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le créateur de ChatGPT, OpenAI, prévoit une consommation de trésorerie de 115 milliards de dollars jusqu'en 2029, soit 80 milliards de dollars de plus que ce que l'entreprise prévoyait précédemment, a rapporté The Information vendredi.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.
