OpenAI prévoit d'améliorer ChatGPT et de retarder les initiatives, telles que la publicité, rapporte The Information

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré à ses employés qu'il déclarait un "code rouge" pour améliorer ChatGPT et qu'il prévoyait de retarder d'autres initiatives, telles que la publicité, a rapporté The Information lundi, citant un mémo interne.

OpenAI n'a pas reconnu publiquement qu'elle travaillait sur la vente de publicités, mais elle teste différents types de publicités, y compris celles liées aux achats en ligne, a déclaré le rapport, citant une personne ayant connaissance de ses plans.