Nikkei 225
49 391,18
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

OpenAI prévoit d'améliorer ChatGPT et de retarder les initiatives, telles que la publicité, rapporte The Information
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 05:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré à ses employés qu'il déclarait un "code rouge" pour améliorer ChatGPT et qu'il prévoyait de retarder d'autres initiatives, telles que la publicité, a rapporté The Information lundi, citant un mémo interne.

OpenAI n'a pas reconnu publiquement qu'elle travaillait sur la vente de publicités, mais elle teste différents types de publicités, y compris celles liées aux achats en ligne, a déclaré le rapport, citant une personne ayant connaissance de ses plans.

Valeurs associées

MICROSOFT
486,7400 USD NASDAQ -1,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

