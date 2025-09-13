OpenAI partagera 8 % de ses revenus avec des partenaires commerciaux, selon The Information

OpenAI a prévu de partager environ 8 % de ses revenus avec des partenaires commerciaux, notamment Microsoft MSFT.O , d'ici la fin de la décennie, contre 20 % actuellement, a rapporté The Information vendredi.

La différence entre ces chiffres représente plus de 50 milliards de dollars de revenus supplémentaires qu'OpenAI garderait pour elle, ajoute le rapport.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement ce rapport.