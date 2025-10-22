OpenAI, Oracle et Vantage construisent le centre de données Stargate dans le Wisconsin

(Ajoute des détails à partir du deuxième paragraphe)

OpenAI, avec Oracle ORCL.N et Vantage Data Centers, va développer un campus de centres de données dans le Wisconsin, dans le cadre du projet Stargate, afin de maintenir les États-Unis en tête de la course mondiale à l'intelligence artificielle, ont déclaré les entreprises mercredi.

Le nouveau campus de Port Washington fait partie du partenariat entre OpenAI et Oracle annoncé en juillet pour développer une capacité supplémentaire de 4,5 gigawatts pour les centres de données.

L'initiative Stargate, un projet pouvant atteindre 500 milliards de dollars et 10 gigawatts, inclut également l'investisseur technologique japonais SoftBank Group 9984.T , qui est en train de mettre en place son premier centre de données d'IA à Abilene, au Texas.

OpenAI, ainsi que son bailleur de fonds Microsoft MSFT.O , font partie des entreprises technologiques qui investissent des milliards de dollars dans des centres de données pour alimenter des services d'IA générative tels que ChatGPT et Copilot, qui nécessitent d'énormes quantités de puissance de calcul.

L'utilisation croissante de l'IA dans des secteurs sensibles tels que la défense, ainsi que les efforts déployés par la Chine pour rattraper son retard, ont fait de cette technologie naissante une priorité absolue pour le président américain Donald Trump, qui a dévoilé Stargate à la Maison-Blanche en janvier.

La construction du campus du Wisconsin, baptisé Lighthouse, devrait s'achever en 2028. Il devrait créer plus de 4 000 emplois qualifiés dans le secteur de la construction, dont la plupart seront des emplois syndiqués.

Le campus, combiné à d'autres campus Stargate en collaboration avec Oracle, offrirait une capacité informatique de plus de 4,5 gigawatts.

Vantage, soutenu par la société de capital-investissement Silver Lake et le gestionnaire d'actifs DigitalBridge DBRG.N , investira plus de 15 milliards de dollars à Port Washington.

Une fois les travaux terminés, Vantage et Oracle devraient créer plus de 1 000 emplois à long terme et des milliers d'emplois indirects.

OpenAI, Oracle et SoftBank ont annoncé le mois dernier des plans pour cinq nouveaux centres de données d'IA aux États-Unis pour développer le projet Stargate.