OpenAI obtient une valorisation de 840 milliards de dollars grâce à un méga financement d'Amazon, de Nvidia et de SoftBank

Nvidia investit 30 milliards de dollars

OpenAI et Amazon élargissent leur accord sur le cloud en s'engageant à investir 100 milliards de dollars supplémentaires

L'investissement d'Amazon ne modifie pas la relation d'OpenAI avec Microsoft

Le dernier tour de table d'OpenAI a évalué le fabricant de ChatGPT à 840 milliards de dollars. Les Big Tech et SoftBank de Masayoshi Son ont participé à ce tour de table de 110 milliards de dollars, ce qui montre que la course à l'investissement dans l'IA est bien vivante, malgré les craintes récentes d'une bulle d'évaluation. Le tour de table - l'une des plus importantes levées de fonds privées jamais enregistrées - qui est assorti de diverses conditions et modalités échelonnées, comprend un investissement de 30 milliards de dollars de SoftBank 9984.T , de 30 milliards de dollars de Nvidia NVDA.O et de 50 milliards de dollars d'Amazon AMZN.O .

Cette opération précède la méga-introduction en bourse de la startup d'IA, prévue cette année , afin de faire face à l'augmentation des coûts de calcul et de R&D du fabricant de ChatGPT .

D'autres investisseurs devraient se joindre au tour de table au fur et à mesure de son avancement, a déclaré OpenAI dans un communiqué vendredi.

UN COUP DE POUCE FINANCIER DANS UN CONTEXTE DE CONCURRENCE

Avec cette dernière injection, l'investissement de SoftBank dans OpenAI devrait s'élever à 64,6 milliards de dollars, ce qui représente une participation d'environ 13 %, a déclaré le conglomérat japonais. L'investissement se fera en trois phases tout au long de l'année, la première tranche de 10 milliards de dollars devant être clôturée d'ici le 1er avril.

Grâce à cet investissement, SoftBank obtiendra des actions privilégiées qui seront converties en actions ordinaires d'OpenAI lors de son introduction en bourse.

SoftBank a déclaré que les 30 milliards de dollars devraient être financés initialement par des prêts-relais et des levées de fonds auprès de grandes institutions financières. Le géant japonais de l'investissement a vendu des participations dans ses investissements existants, y compris Nvidia, afin de financer son investissement dans OpenAI .

Cet apport aidera OpenAI à se procurer des puces d'IA avancées et la capacité de calcul dont elle a besoin pour maintenir sa position de leader dans l'industrie de l'IA, en particulier face à la concurrence accrue d'Anthropic et d'Alphabet GOOGL.O Google. Cela exacerbe également les inquiétudes de Wall Street concernant les accords de financement "circulaires" , où les entreprises investissent et signent des accords d'approvisionnement les unes avec les autres, gonflant ainsi la demande et les revenus.

Après des années de gains considérables, les valeurs technologiques ont subi de fortes baisses en 2026, les investisseurs se demandant si les investissements dans l'IA génèreront des rendements suffisants pour justifier les valorisations élevées. Nvidia a été sanctionné par les actionnaires cette semaine après que le fabricant de puces a déclaré qu'il investirait de l'argent dans l'écosystème de l'IA, au lieu de le reverser aux actionnaires. L'investissement de Nvidia dans OpenAI donne au fabricant de puces une participation financière dans l'un de ses plus gros clients, resserrant ainsi leur relation déjà étroitement liée.

OpenAI a déclaré vendredi qu'elle utiliserait les derniers systèmes Rubin de Nvidia, qui représentent une capacité de calcul de cinq gigawatts, soit suffisamment d'énergie pour alimenter des millions de foyers américains. Il n'a pas été immédiatement précisé si l'investissement de 30 milliards de dollars de Nvidia remplaçait son engagement antérieur annoncé en septembre, selon lequel Nvidia devait investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans la startup.

OpenAI et Nvidia n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de clarification de Reuters.

PARTENARIAT AVEC AMAZON

Ce nouvel investissement est crucial pour OpenAI. Le lancement de Gemini 3 de Google en novembre a donné à la société détenue par Alphabet une assise plus solide , tandis qu'Anthropic a cimenté son avance sur le marché de l'IA d'entreprise grâce à son outil de codage spécialisé. OpenAI, qui n'a pas encore réalisé de bénéfices, vise environ 600 milliards de dollars en dépenses totales de calcul jusqu'en 2030, a déclaré une source à Reuters la semaine dernière.

Outre l'investissement de 50 milliards de dollars, OpenAI et Amazon ont également conclu un accord en vertu duquel OpenAI utilisera deux gigawatts de capacité de calcul alimentés par les puces d'IA Trainium d'Amazon. Les deux entreprises élargissent également leur accord de 38 milliards de dollars pour le cloud signé l'année dernière, OpenAI déclarant qu'elle dépensera 100 milliards de dollars supplémentaires sur Amazon Web Services au cours des huit prochaines années. En outre, OpenAI travaillera avec Amazon pour développer des modèles personnalisés pour les équipes d'ingénieurs de l'entreprise de commerce électronique.

Amazon commencera par un investissement initial de 15 milliards de dollars, suivi d'un autre de 35 milliards de dollars dans les mois à venir lorsque certaines conditions seront remplies, ont indiqué les deux entreprises. AWS sera le fournisseur tiers exclusif d'OpenAI Frontier , la plateforme d'entreprise du fabricant de ChatGPT pour la création et l'exécution d'agents d'IA.

Microsoft MSFT.O , dans une déclaration commune avec OpenAI, a cherché à définir les limites du travail qu'Amazon et OpenAI peuvent entreprendre ensemble sans impliquer Azure, l'unité cloud de Microsoft.

Le partenariat ne modifie pas la relation d'OpenAI avec Microsoft, Microsoft Azure restant le fournisseur de services cloud exclusif pour les API d'OpenAI qui permettent d'accéder aux modèles d'OpenAI, ont indiqué les deux sociétés. Les produits d'OpenAI, y compris Frontier, continueront d'être hébergés sur Azure.

ChatGPT sert plus de 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, a déclaré OpenAI vendredi, ajoutant qu'il a dépassé les 50 millions d'abonnés consommateurs. Les mois de janvier et février sont en passe de devenir les mois les plus importants en termes d'ajouts d'abonnés.