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OpenAI met en garde contre les risques liés aux liens avec Microsoft en vue d'une éventuelle introduction en bourse, selon CNBC
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 00:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec détails et contexte et déclaration d'OpenAI au point 4)

OpenAI a déclaré que ses liens étroits avec Microsoft MSFT.O pourraient constituer un risque potentiel pour ses activités, expliquant aux investisseurs que l'éditeur de logiciels est responsable d'une "part substantielle de notre financement et de notre informatique", a rapporté CNBC lundi.

* OpenAI a inclus des sections intitulées "Risques liés à la transaction" et "Risques liés à notre activité", selon le rapport, citant un document financier qui ressemble à un prospectus d'introduction en bourse, qu'OpenAI a partagé avec des investisseurs potentiels dans le cadre de son récent tour de financement record.

* La société travaille avec des partenaires bancaires pour obtenir des engagements supplémentaires de 10 milliards de dollars de la part d'un plus grand nombre d'investisseurs, selon le rapport, qui ajoute que le tour de table devrait être clôturé d'ici la fin du mois de mars.

* "Si Microsoft modifie ou met fin à son partenariat commercial avec nous, ou si nous ne parvenons pas à diversifier nos partenaires commerciaux, nos activités, nos perspectives, nos résultats d'exploitation et notre situation financière pourraient être affectés de manière négative", a déclaré OpenAI dans le document consulté par CNBC.

* "Microsoft est et restera un partenaire essentiel à long terme", a déclaré un porte-parole d'OpenAI dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters, ajoutant que la divulgation était un facteur de risque juridique standard et n'était pas liée à un éventuel prospectus d'introduction en bourse.

* Microsoft n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

* OpenAI prépare le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise jusqu'à 1 000 milliards de dollars, avec une cotation prévue dès le second semestre 2026, a rapporté Reuters l'année dernière, citant trois personnes familières de l'affaire.

* Microsoft a été l'un des premiers investisseurs d'OpenAI, injectant 1 milliard de dollars en 2019 et 10 milliards de dollars au début de 2023. En septembre, les deux sociétés ont signé un accord non contraignant sous de nouvelles conditions de relation, ouvrant la voie à OpenAI pour signer des accords avec SoftBank 9434.T , Nvidia NVDA.O , et Amazon

AMZN.O .

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MICROSOFT
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NVIDIA
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