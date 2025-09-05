OpenAI lancera sa première puce d'IA en 2026 avec Broadcom, selon le FT

OpenAI est sur le point de produire sa première puce d'intelligence artificielle l'année prochaine en partenariat avec le géant américain des semi-conducteurs Broadcom AVGO.O , a rapporté le Financial Times jeudi, citant des personnes familières avec la question.

OpenAI prévoit d'utiliser la puce en interne plutôt que de la mettre à la disposition de clients externes, a rapporté le FT, citant une personne proche du projet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

OpenAI et Broadcom n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

OpenAI, qui a contribué à la commercialisation de l'IA générative capable de produire des réponses à des requêtes semblables à celles des humains, s'appuie sur une puissance de calcul considérable pour former et faire fonctionner ses systèmes.

L'année dernière, Reuters a rapporté qu'OpenAI travaillait avec Broadcom et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW pour développer sa première puce interne afin d'alimenter ses systèmes d'intelligence artificielle, tout en incorporant également des puces AMD AMD.O aux côtés des puces

Nvidia NVDA.O afin de répondre à l'augmentation des demandes d'infrastructure.

À l'époque, OpenAI avait examiné une série d'options pour diversifier l'approvisionnement en puces et réduire les coûts.

En février, Reuters a rapporté qu'OpenAI poursuivait son plan visant à réduire sa dépendance à l'égard de Nvidia pour son approvisionnement en puces en développant sa première génération de silicium d'IA en interne.

Le fabricant de ChatGPT était en train de finaliser la conception de sa première puce interne dans les prochains mois et prévoyait de l'envoyer pour fabrication à TSMC, avaient déclaré des sources à Reuters.

Le PDG de Broadcom, Hock Tan, a déclaré jeudi que la société s'attendait à ce que la croissance du chiffre d'affaires de l'intelligence artificielle pour l'exercice 2026 "s'améliore considérablement", après avoir obtenu plus de 10 milliards de dollars de commandes d'infrastructures d'IA de la part d' un nouveau client potentiel , sans le nommer.

Un nouveau client potentiel a passé une commande ferme au cours du dernier trimestre, ce qui en fait un client qualifié, a déclaré Hock Tan lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

Au début de l'année, Hock Tan avait fait allusion à

à quatre nouveaux clients potentiels qui étaient "profondément engagés" avec l'entreprise pour créer leurs propres puces personnalisées, en plus de ses trois grands clients existants.

La démarche d'OpenAI fait suite aux efforts de Google

GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O , qui ont construit des puces personnalisées pour gérer les charges de travail d'IA, alors que la demande de puissance de calcul pour former et exploiter les modèles d'IA augmente.