 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 912,50
+0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

OpenAI lance une nouvelle application vidéo d'IA à partir de contenus protégés par le droit d'auteur
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Deepa Seetharaman et Dawn Chmielewski

30 septembre - OpenAI lance une application de génération de vidéos d'IA appelée Sora qui permet de créer et de partager des vidéos d'IA qui peuvent être *dérivées* de contenus protégés par des droits d'auteur et partagées sur des flux similaires à ceux des médias sociaux.

Les détenteurs de droits d'auteur, tels que les studios de télévision et de cinéma, doivent refuser que leurs œuvres apparaissent dans le flux vidéo, ont indiqué les responsables de l'entreprise, *décrivant* cette initiative comme la poursuite de *sa* politique antérieure en matière de génération d'images.

La politique en matière de droits d'auteur risque de faire des vagues à Hollywood.

Ces dernières semaines, le fabricant de ChatGPT s'est entretenu avec divers détenteurs de droits d'auteur pour discuter de cette politique, ont indiqué des responsables de l'entreprise. Au moins un grand studio, Disney, a déjà choisi de ne pas faire apparaître ses œuvres dans l'application, ont indiqué des personnes au fait du dossier. Au début de l'année, l'OpenAI a fait pression sur l'administration Trump pour qu'elle déclare que l'entraînement de modèles d'IA sur du matériel protégé par le droit d'auteur relevait de la disposition relative à l'"usage loyal" de la loi sur le droit d'auteur. "L'application de la doctrine du fair use à l'IA n'est pas seulement une question de compétitivité américaine, c'est une question de sécurité nationale", a déclaré OpenAI en mars Sans cette mesure, *avait-elle déclaré à l'époque*, les entreprises américaines spécialisées dans l'IA perdraient leur avantage par rapport à leurs rivales chinoises.

Les responsables de l'OpenAI ont déclaré avoir mis en place des mesures pour empêcher les personnes de créer des vidéos de personnalités publiques ou d'autres utilisateurs de l'application sans autorisation. L'image de ces personnes ne peut pas être utilisée tant qu'elles n'ont pas téléchargé leur propre vidéo générée par l'IA et qu'elles n'ont pas donné leur autorisation.

L'une de ces étapes est une "vérification de la vivacité" au cours de laquelle l'application invite l'utilisateur à bouger la tête dans différentes directions et à réciter une chaîne de chiffres aléatoire. Les utilisateurs pourront voir les ébauches des vidéos qui les représentent.

Dans l'application Sora, les vidéos peuvent durer jusqu'à 10 secondes. OpenAI a développé une fonctionnalité appelée Cameo qui permettra aux utilisateurs de créer des versions IA réalistes d'eux-mêmes et de s'insérer dans des scènes générées par l'IA. "Nos entreprises se livrent à une concurrence pour gagner du temps et modifier le comportement des consommateurs", a déclaré Brian Nowak, analyste chez Morgan Stanley, dans une note de recherche, ajoutant qu'il considérait l'application Sora comme un concurrent direct des médias sociaux et des plateformes de contenu numérique de longue date de Meta, Google, TikTok et d'autres.

Valeurs associées

ALPHABET-A
241,5300 USD NASDAQ -1,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sanofi se dit de son côté "assuré d'avoir respecté les règles et réglementations concernées" ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Le groupe pharmaceutique Sanofi de nouveau ciblé pour entrave à la concurrence
    information fournie par AFP 30.09.2025 19:05 

    Sanofi est soupçonné par Bruxelles d'abus de position dominante au sujet de ses vaccins anti-grippaux. L'annonce intervient quelques jours après une amende historique en France pour le géant pharmaceutique français, dans un autre dossier d'entrave à la concurrence. ... Lire la suite

  • L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, lors d'une rencontre avec des dirigeants de diverses confessions religieuses dans l'une de ses résidences à Goma, le 29 mai 2025 ( AFP / Jospin Mwisha )
    RDC: Joseph Kabila, l'ex-président devenu paria
    information fournie par AFP 30.09.2025 18:49 

    Ex-président, il est désormais sous le coup d'une condamnation à mort: Joseph Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, est désormais considéré comme un paria dans le pays qu'il a quitté en 2023 mais où il est récemment réapparu, venant inquiéter Kinshasa. Fils ... Lire la suite

  • L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, lors d'une rencontre avec des dirigeants de diverses confessions religieuses dans l'une de ses résidences à Goma, le 29 mai 2025 ( AFP / Jospin Mwisha )
    RDC: l'ex-président Joseph Kabila condamné à mort pour "trahison"
    information fournie par AFP 30.09.2025 18:48 

    L'ex-président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, a été condamné à mort mardi au terme d'un procès par contumace pour "trahison" et "crimes de guerre", devant la justice militaire du pays où il ne réside plus depuis deux ans. Une récente ... Lire la suite

  • Le logo de Pfizer
    États-Unis: Trump annonce un accord avec Pfizer sur les prix des médicaments
    information fournie par Reuters 30.09.2025 18:40 

    Le président américain Donald Trump a annoncé mardi un accord avec le laboratoire pharmaceutique Pfizer sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme d'assurance maladie "Medicaid" aux Etats-Unis. L'administration américaine prévoit ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank