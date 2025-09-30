OpenAI lance une nouvelle application vidéo d'IA à partir de contenus protégés par le droit d'auteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Deepa Seetharaman et Dawn Chmielewski

30 septembre - OpenAI lance une application de génération de vidéos d'IA appelée Sora qui permet de créer et de partager des vidéos d'IA qui peuvent être *dérivées* de contenus protégés par des droits d'auteur et partagées sur des flux similaires à ceux des médias sociaux.

Les détenteurs de droits d'auteur, tels que les studios de télévision et de cinéma, doivent refuser que leurs œuvres apparaissent dans le flux vidéo, ont indiqué les responsables de l'entreprise, *décrivant* cette initiative comme la poursuite de *sa* politique antérieure en matière de génération d'images.

La politique en matière de droits d'auteur risque de faire des vagues à Hollywood.

Ces dernières semaines, le fabricant de ChatGPT s'est entretenu avec divers détenteurs de droits d'auteur pour discuter de cette politique, ont indiqué des responsables de l'entreprise. Au moins un grand studio, Disney, a déjà choisi de ne pas faire apparaître ses œuvres dans l'application, ont indiqué des personnes au fait du dossier. Au début de l'année, l'OpenAI a fait pression sur l'administration Trump pour qu'elle déclare que l'entraînement de modèles d'IA sur du matériel protégé par le droit d'auteur relevait de la disposition relative à l'"usage loyal" de la loi sur le droit d'auteur. "L'application de la doctrine du fair use à l'IA n'est pas seulement une question de compétitivité américaine, c'est une question de sécurité nationale", a déclaré OpenAI en mars Sans cette mesure, *avait-elle déclaré à l'époque*, les entreprises américaines spécialisées dans l'IA perdraient leur avantage par rapport à leurs rivales chinoises.

Les responsables de l'OpenAI ont déclaré avoir mis en place des mesures pour empêcher les personnes de créer des vidéos de personnalités publiques ou d'autres utilisateurs de l'application sans autorisation. L'image de ces personnes ne peut pas être utilisée tant qu'elles n'ont pas téléchargé leur propre vidéo générée par l'IA et qu'elles n'ont pas donné leur autorisation.

L'une de ces étapes est une "vérification de la vivacité" au cours de laquelle l'application invite l'utilisateur à bouger la tête dans différentes directions et à réciter une chaîne de chiffres aléatoire. Les utilisateurs pourront voir les ébauches des vidéos qui les représentent.

Dans l'application Sora, les vidéos peuvent durer jusqu'à 10 secondes. OpenAI a développé une fonctionnalité appelée Cameo qui permettra aux utilisateurs de créer des versions IA réalistes d'eux-mêmes et de s'insérer dans des scènes générées par l'IA. "Nos entreprises se livrent à une concurrence pour gagner du temps et modifier le comportement des consommateurs", a déclaré Brian Nowak, analyste chez Morgan Stanley, dans une note de recherche, ajoutant qu'il considérait l'application Sora comme un concurrent direct des médias sociaux et des plateformes de contenu numérique de longue date de Meta, Google, TikTok et d'autres.