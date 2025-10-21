OpenAI lance le navigateur d'IA Atlas, dernier défi lancé à Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le navigateur Atlas conteste la domination de Google Chrome

*

Atlas offre des fonctionnalités d'IA telles que la synthèse de contenu et l'automatisation des tâches

*

Les analystes voient un risque de concurrence publicitaire

(Rafraîchir le haut et tout au long du texte, ajouter des citations d'analystes au paragraphe 12) par Juby Babu et Krystal Hu

OpenAI a dévoilé mardi ChatGPT Atlas, un navigateur web très attendu basé sur l'intelligence artificielle et construit autour de son célèbre chatbot, pour contester directement la domination de Google Chrome. Ce lancement marque la dernière initiative d'OpenAI pour capitaliser sur les 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires actifs de ChatGPT, alors qu'elle s'étend à d'autres aspects de la vie en ligne des utilisateurs en collectant des données sur le comportement des consommateurs en matière de navigation. Il pourrait accélérer une évolution plus large vers la recherche pilotée par l'IA, les utilisateurs se tournant de plus en plus vers des outils conversationnels qui synthétisent les informations au lieu de s'appuyer sur les résultats traditionnels de Google basés sur des mots clés - intensifiant ainsi la concurrence entre OpenAI et Google. Les actions d'Alphabet GOOGL.O , qui possède le navigateur Chrome, étaient en baisse de 1,8 % dans les échanges de l'après-midi. Reuters avait précédemment fait état du lancement prévu du navigateur d'OpenAI . Il s'agit du dernier venu dans le domaine très encombré des navigateurs IA, qui comprend Comet de Perplexity, Brave Browser et Neon d'Opera, alors que les entreprises s'efforcent d'intégrer des outils capables de résumer des pages, de remplir des formulaires et de rédiger des codes afin d'attirer les utilisateurs.

Atlas permet aux utilisateurs d'ouvrir une barre latérale ChatGPT dans n'importe quelle fenêtre pour résumer le contenu, comparer les produits ou analyser les données de n'importe quel site. En "mode agent", désormais accessible aux utilisateurs payants, ChatGPT peut interagir avec des sites web en leur nom - en accomplissant des tâches du début à la fin, comme la recherche et l'achat d'un voyage. Lors d'une démonstration mardi, les développeurs d'OpenAI ont montré comment ChatGPT pouvait trouver une recette en ligne et acheter automatiquement tous les ingrédients. L'agent s'est rendu sur le site web d'Instacart et a ajouté les produits d'épicerie nécessaires au panier - une tâche qui a pris plusieurs minutes.

Le navigateur est désormais disponible dans le monde entier sur macOS AAPL.O d'Apple. Des versions pour Windows, iOS et Android seront publiées ultérieurement.

Dirigée par Sam Altman, OpenAI a bouleversé l'industrie technologique avec le lancement de ChatGPT fin 2022. Après son succès initial, l'entreprise a dû faire face à une forte concurrence de la part de Google et de la startup Anthropic et a cherché de nouveaux domaines de croissance. Google, quant à lui, a développé des moyens de s'adapter à l'évolution des comportements de recherche depuis les débuts de ChatGPT. En fonction de la requête, chaque résultat de recherche Google peut désormais afficher une vue d'ensemble de l'IA, ou AI Mode, à côté des liens traditionnels, offrant ainsi une expérience semblable à celle d'un chatbot. Le mois dernier, Google a intégré son modèle d'IA Gemini dans Chrome pour les utilisateurs américains, et prévoit d'intégrer également Gemini dans l'application Chrome pour iOS. En septembre, un juge fédéral a décidé que Google n'aurait pas à vendre le navigateur Chrome , ce qui constitue une victoire pour Google. Le juge Amit Mehta a déclaré que Google pouvait continuer à payer des partenaires pour promouvoir son moteur de recherche, notant que les investissements importants dans l'IA générative par les Big Tech et les startups menacent maintenant la recherche traditionnelle, rendant de tels paiements plus acceptables. Malgré une concurrence accrue, Google Chrome a conservé sa domination, avec 71,9 % de parts de marché sur le marché mondial des navigateurs en septembre, selon StatCounter. Toutefois, les analystes estiment qu'un nouveau navigateur d'OpenAI pourrait introduire une nouvelle concurrence pour les budgets publicitaires. "L'intégration du chat dans un navigateur est un précurseur de la vente de publicités par OpenAI, ce qu'elle n'a pas encore fait jusqu'à présent. Une fois qu'OpenAI commencera à vendre des publicités, cela pourrait priver Google d'une part importante de la publicité liée aux recherches, qui détient environ 90 % de cette catégorie de dépenses", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson.