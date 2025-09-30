OpenAI lance l'outil vidéo d'IA Sora en tant qu'application autonome

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
par Joey Roulette et Cassell Bryan-Low La France et les Etats-Unis prévoient une deuxième mission spatiale lors de laquelle des manoeuvres orbitales coordonnées seront effectuées afin de renforcer leurs capacités d'espionnage, a déclaré à Reuters un haut général ...
Lire la suite
Amazon a présenté mardi la nouvelle génération de ses produits connectés qui intègrent tous des fonctionnalités supplémentaires d'intelligence artificielle (IA), pour rendre les interactions avec l'IA plus fréquentes et plus naturelles. Près de vingt ans après ...
Lire la suite
par Sheila Dang et Vallari Srivastava La major pétrolière américaine Exxon Mobil a annoncé mardi qu'elle allait licencier 2.000 personnes à travers le monde, en particulier au Canada et dans l'Union européenne (UE), dans le cadre d'un plan de restructuration à ...
Lire la suite
Des milliers de manifestants ont réclamé le départ du président malgache Andry Rajoelina, investissant mardi un quartier central d'Antananarivo qu'ils n'avaient jamais pu atteindre depuis le début, jeudi, des manifestations qui ont fait au moins 22 morts selon ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer