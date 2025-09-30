OpenAI lance l'outil vidéo d'IA Sora en tant qu'application autonome

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI lance Sora 2, un modèle d'intelligence artificielle texte-vidéo, en tant qu'application autonome aux États-Unis et au Canada, a déclaré le directeur général Sam Altman mardi.