OpenAI lance GPT-Rosalind pour accélérer la recherche en sciences du vivant
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 15:55
Pensé comme un outil d'assistance avancé, GPT-Rosalind permet de synthétiser des données scientifiques, générer des hypothèses et planifier des expériences. Il vise à répondre aux besoins des laboratoires pharmaceutiques, des institutions académiques et des entreprises de biotechnologie en facilitant l'analyse de publications récentes et l'exploration de nouvelles pistes de recherche. Le modèle s'inscrit dans une logique d'optimisation des processus initiaux du travail scientifique, où l'intelligence artificielle peut accélérer significativement les cycles d'innovation.
Son accès reste encadré, avec un déploiement en version préliminaire via ChatGPT, Codex et l'API, réservé à des utilisateurs qualifiés. OpenAI propose également un plugin gratuit pour Codex, permettant de se connecter à plus de 50 outils et bases de données spécialisés. L'entreprise collabore déjà avec des acteurs majeurs comme Amgen, Moderna et Thermo Fisher Scientific afin d'intégrer le modèle dans des environnements de recherche concrets.
Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de spécialisation de ses modèles, après le lancement récent de GPT-5.4-Cyber dédié à la cybersécurité. Face à une concurrence accrue, notamment d'Anthropic, OpenAI cherche à s'imposer sur des segments à forte valeur ajoutée, où l'intelligence artificielle pourrait transformer en profondeur les méthodes de recherche et accélérer les découvertes scientifiques.
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