OpenAI lance GPT-5.2 après un "code rouge" pour contrer Gemini 3 de Google

OpenAI a lancé jeudi son modèle d'intelligence artificielle GPT-5.2, après que le directeur général Sam Altman ait publié un "code rouge" interne début décembre, mettant en pause les projets non essentiels et réorientant les équipes pour accélérer le développement en réponse à Gemini 3 de Google.

GPT-5.2 apporte des améliorations en matière d'intelligence générale, de codage et de compréhension des contextes longs, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Le nouveau modèle devrait apporter encore plus de valeur économique aux utilisateurs, car il est plus performant pour créer des feuilles de calcul, élaborer des présentations et gérer des projets complexes à plusieurs étapes, a déclaré OpenAI.

Google d'Alphabet GOOGL.O a lancé la dernière version de son Gemini en novembre, soulignant la position de Gemini 3 en tête de plusieurs classements populaires de l'industrie qui mesurent la performance des modèles d'IA.

"Gemini 3 a eu moins d'impact sur nos indicateurs que nous le craignions", a déclaré Sam Altman lors d'une interview accordée à CNBC jeudi, aux côtés du directeur général de Disney

DIS.N Bob Iger.

Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Disney a déclaré jeudi qu'il investissait 1 milliard de dollars dans OpenAI et qu'il laisserait la startup utiliser les personnages des franchises Star Wars, Pixar et Marvel dans son générateur vidéo Sora AI.

OpenAI, soutenue par Microsoft, a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de supprimer GPT-5.1, GPT-5 ou GPT-4.1 de son interface de programmation d'applications.

Les versions GPT-5.2 Instant, Thinking et Pro commenceront à être déployées dans ChatGPT jeudi, en commençant par les plans payants.