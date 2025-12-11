 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OpenAI lance GPT-5.2 après un "code rouge" pour contrer Gemini 3 de Google
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 22:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 8 et des informations au paragraphe 7)

OpenAI a lancé jeudi son modèle d'intelligence artificielle GPT-5.2, après que le directeur général Sam Altman ait publié un "code rouge" interne début décembre, mettant en pause les projets non essentiels et réorientant les équipes pour accélérer le développement en réponse à Gemini 3 de Google.

GPT-5.2 apporte des améliorations en matière d'intelligence générale, de codage et de compréhension des contextes longs, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Le nouveau modèle devrait apporter encore plus de valeur économique aux utilisateurs, car il est plus performant pour créer des feuilles de calcul, élaborer des présentations et gérer des projets complexes à plusieurs étapes, a déclaré OpenAI.

Google d'Alphabet GOOGL.O a lancé la dernière version de son Gemini en novembre, soulignant la position de Gemini 3 en tête de plusieurs classements populaires de l'industrie qui mesurent la performance des modèles d'IA.

"Gemini 3 a eu moins d'impact sur nos indicateurs que nous le craignions", a déclaré Sam Altman lors d'une interview accordée à CNBC jeudi, aux côtés du directeur général de Disney

DIS.N Bob Iger.

Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Disney a déclaré jeudi qu'il investissait 1 milliard de dollars dans OpenAI et qu'il laisserait la startup utiliser les personnages des franchises Star Wars, Pixar et Marvel dans son générateur vidéo Sora AI.

OpenAI, soutenue par Microsoft, a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de supprimer GPT-5.1, GPT-5 ou GPT-4.1 de son interface de programmation d'applications.

Les versions GPT-5.2 Instant, Thinking et Pro commenceront à être déployées dans ChatGPT jeudi, en commençant par les plans payants.

Valeurs associées

ALPHABET-A
312,4300 USD NASDAQ -2,43%
MICROSOFT
483,6400 USD NASDAQ +1,06%
WALT DISNEY
111,480 USD NYSE +2,43%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 1er décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street: nouveaux records du Dow Jones et du S&P 500, le Nasdaq recule
    information fournie par AFP 11.12.2025 23:01 

    La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée jeudi, les résultats d'Oracle -moins bons qu'attendu- ayant incité les investisseurs à se détourner des actions technologiques à fortes capitalisations au profit du reste du marché. L'indice Nasdaq, à forte ... Lire la suite

  • Broadcom prévoit un CA supérieur aux attentes au T1
    Broadcom prévoit un CA supérieur aux attentes au T1
    information fournie par Reuters 11.12.2025 22:53 

    Broadcom a dit jeudi anticiper un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux attentes du marché, pariant sur une forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle (IA). L'action de l'entreprise basée à Palo Alto, en Californie, prenait 2,8% dans ... Lire la suite

  • Wall Street termine en ordre dispersé
    Wall Street termine en ordre dispersé
    information fournie par Reuters 11.12.2025 22:52 

    par Sinéad Carew et Johann M Cherian La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi les investisseurs ayant privilégié les valeurs financières après la décision hier de la Réserve fédérale américaine d'abaisser ses taux directeurs. L'indice Dow Jones a gagné ... Lire la suite

  • Football: Benzema ouvre la porte à un retour en équipe de France
    Football: Benzema ouvre la porte à un retour en équipe de France
    information fournie par Reuters 11.12.2025 22:49 

    Karim Benzema déclare dans un entretien publié jeudi par L'Équipe qu'il ne ferme pas la porte à un retour en équipe de France à l'occasion de la Coupe du monde de football l'été prochain, trois ans après avoir annoncé sa retraite internationale. "Qui n'a pas envie ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank