OpenAI : l'accord avec le Pentagone comporte des garde-fous plus solides que ceux d'Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a déclaré samedi que son accord avec le Pentagone "comporte plus de garde-fous que tout autre accord antérieur pour des déploiements d'IA classifiés, y compris celui d'Anthropic".

La société OpenAI a déclaré que le contrat conclu vendredi pour déployer la technologie dans le réseau classifié du ministère américain de la défense applique trois lignes rouges: pas d'utilisation de la technologie OpenAI pour la surveillance domestique de masse, pas de direction de systèmes d'armes autonomes et pas de décisions automatisées à fort enjeu.