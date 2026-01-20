OpenAI introduit une vérification d'âge pour encadrer l'accès à des contenus adultes sur ChatGPT
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 21:08
Cette mesure sera étendue aux pays de l'Union européenne dans les semaines à venir. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large d'OpenAI, annoncée dès décembre par sa directrice des applications Fidji Simo, qui prévoit l'activation d'un "mode adulte" d'ici la fin du premier trimestre 2026. Ce projet fait écho aux déclarations du PDG Sam Altman, favorable à un accès encadré aux contenus matures pour les utilisateurs majeurs.
Parallèlement, OpenAI poursuit sa stratégie de monétisation avec l'introduction progressive de publicités ciblées aux États-Unis. L'entreprise revendique 800 millions d'utilisateurs actifs par semaine sur ChatGPT. Son chiffre d'affaires annuel, dopé par l'augmentation des capacités de calcul, est passé de 6 milliards de dollars en 2024 à plus de 20 milliards en 2025, selon sa directrice financière Sarah Friar.
Valeurs associées
|454,1800 USD
|NASDAQ
|-1,24%
A lire aussi
-
Le gouvernement britannique a défendu mardi sa décision d'autoriser la construction d'une gigantesque ambassade chinoise à Londres, un projet très critiqué qui alimente des inquiétudes en matière d'espionnage et pèse sur ses relations avec Pékin. Les atermoiements ... Lire la suite
-
Un nouveau corps a été découvert mardi après-midi dans les décombres de la catastrophe ferroviaire à Adamuz (Andalousie), dans le sud de l'Espagne, après la collision de deux trains, portant le bilan à au moins 42 morts, un drame qui suscite beaucoup de questions. ... Lire la suite
-
La FTC va faire appel de la décision rendue dans l'affaire concurrence Meta concernant les accords Instagram et WhatsApp
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'affaire dans les paragraphes 2-3) La Commission fédérale du ... Lire la suite
-
"Plus d'un million" d'habitants de Kiev sont privés d'électricité mardi soir à la suite de nouvelles frappes nocturnes russes, a déploré le président Volodymyr Zelensky, tandis qu'un émissaire russe dit avoir eu des entretiens "constructifs" en Suisse avec les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer