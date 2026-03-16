OpenAI fait la cour au capital-investissement pour une coentreprise d'IA d'entreprise, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* OpenAI en pourparlers avec TPG, Bain, Brookfield et Advent pour former une coentreprise

* Anthropic recherche également des partenariats en capital-investissement et propose des actions ordinaires

* Le chiffre d'affaires annualisé de l'IA d'entreprise d'OpenAI a atteint 10 milliards de dollars, selon une source

par Milana Vinn et Echo Wang

OpenAI est en pourparlers avancés avec des sociétés de capital-investissement, dont TPG

TPG.O , Advent International, Bain Capital et Brookfield Asset Management BAM.N , en vue de former une coentreprise qui distribuerait ses produits d'entreprise dans les sociétés de leur portefeuille et au-delà, ont déclaré quatre personnes familières avec le dossier.

L'accord proposé a une valorisation pré-money d'environ 10 milliards de dollars, ont déclaré deux de ces personnes, et pourrait donner à OpenAI une voie plus rapide vers l'adoption par les entreprises tout en fournissant aux sociétés de capital-investissement une bouée de sauvetage potentielle pour les entreprises de leurs portefeuilles qui sont exposées à la perturbation de l'IA.

OpenAI et Anthropic courtisent agressivement les sociétés de capital-investissement parce qu'elles contrôlent des entreprises clientes et influencent la façon dont les entreprises budgétisent les logiciels et l'IA, ont déclaré trois des personnes - une course qui devient d'autant plus urgente que les deux sociétés rivalisent pour entrer en bourse dès cette année.

OpenAI a refusé de commenter les projets de coentreprise. Advent, TPG et Brookfield ont refusé de commenter. Bain n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Selon l'accord proposé, les investisseurs en capital privé s'engageraient à hauteur d'environ 4 milliards de dollars et recevraient des participations dans la coentreprise, ainsi qu'une influence sur la manière dont la technologie d'OpenAI est déployée dans les entreprises de leur portefeuille, ont déclaré deux des personnes.

TPG serait l'investisseur principal et engagerait le plus de capitaux, tandis qu'Advent, Bain et Brookfield participeraient en tant qu'investisseurs cofondateurs. Les quatre sociétés obtiendraient des sièges au conseil d'administration de la coentreprise, selon des personnes au fait du dossier, qui ont toutefois précisé qu'aucune décision définitive n'a été prise et que les plans sont susceptibles d'être modifiés.

L'accord donnerait également aux sociétés de capital-investissement un accès précoce aux outils d'entreprise d'OpenAI et la possibilité de bénéficier de l'expansion de l'adoption au-delà de leurs portefeuilles, ont déclaré deux personnes familières avec les discussions.

Les sources ont requis l'anonymat car les discussions sont privées.

Anthropic est également en discussions avec des sociétés de capital-investissement, dont Blackstone BX.N , Permira et Hellman & Friedman, pour former une coentreprise qui vendrait sa technologie Claude AI aux entreprises soutenues par ces sociétés, selon l'une des personnes familières avec le dossier.

Dans le cadre de l'accord, les sociétés de capital-investissement prendraient une participation d'environ 1 milliard de dollars, a déclaré la personne, en précisant que les plans - y compris les chiffres - sont susceptibles d'être modifiés et qu'aucun accord définitif n'a été conclu.

The Information a d'abord rapporté la semaine dernière que le fabricant de Claude était en discussions avec Blackstone et Hellman & Friedman pour former une coentreprise.

Blackstone, Hellman & Friedman et Permira ont refusé de commenter, tandis qu'Anthropic n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

OpenAI propose des "actions privilégiées" dans la coentreprise - une catégorie de propriété supérieure qui donne aux investisseurs des rendements prioritaires par rapport aux actionnaires ordinaires et limite leur risque de perte, ont déclaré trois de ces personnes.

En revanche, Anthropic propose des actions ordinaires, qui ne sont pas assorties de ces protections, a déclaré l'une des personnes.

Ces transactions potentielles interviennent alors que l'IA bouleverse le calcul de l'investissement en capital-investissement. Les progrès rapides de l'IA ont ébranlé les valorisations dans le secteur des logiciels, rendu plus difficile pour les sociétés de rachat de financer des opérations avec confiance et soulevé des questions gênantes sur la viabilité à long terme des modèles d'entreprise que l'automatisation pourrait rendre obsolètes.

Sur le marché de l'IA d'entreprise, Anthropic est largement considéré comme en avance sur OpenAI, avec une adoption plus forte parmi les entreprises clientes. À la fin du mois dernier, les activités d'OpenAI destinées aux entreprises généraient 10 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires total annualisé de 25 milliards de dollars, a déclaré l'une des personnes.

L'accord pourrait également aider à distribuer l'offre d'OpenAI pour les entreprises, Frontier, a déclaré l'une des personnes. Lancée le mois dernier, la plateforme est à la base d'un programme appelé Frontier Alliances, dans le cadre duquel OpenAI associe ses ingénieurs déployés à l'avance aux géants du conseil BCG, McKinsey, Accenture et Capgemini afin d'aider les entreprises à intégrer des agents d'IA dans leurs processus métier de base, a rapporté Reuters le mois dernier.

"Alors que la demande d'IA continue de monter en flèche, nous voulons aider nos clients à déployer ces technologies de toutes les manières qui leur permettent de créer un impact", a déclaré Fidji Simo, directrice générale des applications chez OpenAI, dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

"C'est pourquoi nous avons récemment annoncé Frontier Alliances pour tirer parti de notre écosystème de partenaires, et c'est pourquoi nous construisons également une branche de déploiement qui travaille directement avec les entreprises et les partenaires pour intégrer profondément l'IA dans leurs organisations. Nous aurons plus d'informations à partager lorsque les détails seront finalisés", a déclaré Simo.