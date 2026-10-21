OpenAI étend la distribution de ses modèles d'IA à Google Cloud

OpenAI va proposer ses modèles d'intelligence artificielle les plus avancés, dont GPT-6 Astra, ainsi que son agent de programmation Codex sur Google Cloud dans les prochaines semaines. Les entreprises pourront accéder à ces technologies via Model Garden et Google Cloud Marketplace, en utilisant leurs engagements de dépenses cloud existants. Ce partenariat vise à accélérer l'adoption des solutions d'OpenAI auprès des grandes entreprises, notamment dans les secteurs réglementés, grâce aux outils de sécurité, de gouvernance des données et de contrôle des accès de Google Cloud.

Cet accord intervient après la fin, en avril, de l'exclusivité de distribution qui liait OpenAI à Microsoft, permettant au développeur d'élargir sa présence à Amazon Web Services puis à Google Cloud. Malgré leur rivalité dans les modèles d'IA et les produits destinés au grand public, OpenAI et Google renforcent ainsi leur coopération commerciale. Google avait déjà conclu un accord pour fournir des capacités de calcul à OpenAI et cherche désormais à positionner sa plateforme cloud comme un distributeur ouvert aux technologies concurrentes.

Cette évolution confirme le rôle croissant des grandes plateformes cloud dans la commercialisation des modèles d'intelligence artificielle. En distribuant les technologies de laboratoires spécialisés, ces fournisseurs perçoivent généralement des commissions tout en renforçant leur position dans l'écosystème. Ce modèle représente déjà une part importante des revenus d'Anthropic, concurrent d'OpenAI, qui avait réalisé 47% de son chiffre d'affaires de 2025 par l'intermédiaire des plateformes cloud d'Amazon et de Google.