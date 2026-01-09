OpenAI et SoftBank investissent 1 milliard de dollars dans SB Energy, alors que la construction de Stargate s'étend

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations complémentaires dans les paragraphes 2 à 10)

OpenAI et SoftBank Group 9984.T vont investir 500 millions de dollars chacun dans SB Energy pour développer le centre de données et l'infrastructure énergétique de leur initiative Stargate, a déclaré SB Energy vendredi.

SB Energy, une société détenue par SoftBank, construira et exploitera le centre de données de 1,2 gigawatt annoncé précédemment par OpenAI dans le comté de Milam, au Texas.

SB Energy deviendra également un client d'OpenAI, en utilisant ses API et en déployant ChatGPT pour ses employés.

Stargate est une initiative pluriannuelle de 500 milliards de dollars visant à construire des centres de données d'IA pour la formation et l'inférence, soutenue par d'importants investisseurs, dont Oracle. Le président Donald Trump a soutenu l'initiative lorsque les entreprises ont annoncé le plan en janvier 2025.

Les entreprises technologiques investissent directement dans l'infrastructure électrique, car l'accès à l'énergie devient une contrainte critique pour l'expansion de l'IA, la poussée vers des centres de données plus grands et plus nombreux faisant grimper la demande d'électricité.

SB Energy développe plusieurs campus de centres de données, dont les premières installations devraient être mises en service cette année.

Le partenariat "accélère notre livraison de campus de centres de données d'IA avancés et d'infrastructures énergétiques associées à l'échelle requise pour faire progresser Stargate et sécuriser l'avenir de l'IA en Amérique", a déclaré Rich Hossfeld, co-PDG de SB Energy.

Le boom de la construction des centres de données a également incité les principaux acteurs, dont Meta Platforms

META.O , à allouer des sommes sans précédent à des projets d'infrastructure qui nécessitent des investissements massifs dans les puces, l'alimentation, le refroidissement et les serveurs.

Parallèlement, OpenAI doit faire face à des dépenses croissantes pour la formation et l'exploitation de ses systèmes d'IA, dans un contexte de concurrence accrue avec Alphabet GOOGL.O Google .

Le directeur général Sam Altman a déclaré à son personnel à la fin de l'année dernière que l'entreprise était entrée dans un mode "code rouge" axé sur l'amélioration de ChatGPT, tout en retardant le lancement d'autres produits, afin de contrer la traction croissante de Gemini.