OpenAI et Oracle signent un accord informatique de 300 milliards de dollars, selon le WSJ

OpenAI a signé un contrat d'achat de 300 milliards de dollars de puissance informatique sur environ cinq ans avec Oracle ORCL.N , l'un des plus importants de l'histoire, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.