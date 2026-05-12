OpenAI et Microsoft s'accordent pour plafonner le partage des revenus à 38 milliards de dollars, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails tirés des paragraphes 1 à 6)

OpenAI et Microsoft MSFT.O ont convenu de plafonner le montant total des paiements au titre du partage des revenus à 38 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, a rapporté lundi le média numérique américain The Information, citant une source proche du dossier.

Cette évolution intervient alors qu'OpenAI et Microsoft ont renégocié un contrat le mois dernier , permettant ainsi à OpenAI de nouer de nouveaux partenariats avec des entreprises telles qu'Amazon AMZN.O et Google GOOGL.O .

Ce plafond de paiement pourrait aider OpenAI à présenter un argumentaire plus solide à long terme aux investisseurs alors que la société se prépare à une introduction en bourse, qui, selon certains dirigeants, pourrait avoir lieu dès la fin de cette année, selon l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces informations. OpenAI et Microsoft n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

Microsoft a déclaré en avril que les paiements au titre du partage des revenus provenant d'OpenAI se poursuivraient jusqu'en 2030, et que ces paiements seraient effectués selon le même pourcentage convenu précédemment, sous réserve d'un plafond global.

L'investissement initial de Microsoft, d'un montant total de 13 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars depuis 2019, a contribué à ouvrir la voie à l'ascension d'OpenAI en tant que pionnier de l'IA et a stimulé la croissance de l'activité de cloud computing Azure du fabricant de Windows.