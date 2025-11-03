OpenAI et Amazon concluent un accord de 38 milliards de dollars pour l'utilisation d'AWS par le fabricant de ChatGPT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI et Amazon Web Services, l'unité cloud d'Amazon, ont annoncé lundi qu'ils ont conclu un partenariat de 38 milliards de dollars qui permettra au fabricant de ChatGPT d'exécuter et de mettre à l'échelle ses charges de travail d'IA sur l'infrastructure cloud d'AWS.