OpenAI et Amazon concluent un accord de 38 milliards de dollars pour l'utilisation d'AWS par le fabricant de ChatGPT
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 15:04

OpenAI et Amazon Web Services, l'unité cloud d'Amazon, ont annoncé lundi qu'ils ont conclu un partenariat de 38 milliards de dollars qui permettra au fabricant de ChatGPT d'exécuter et de mettre à l'échelle ses charges de travail d'IA sur l'infrastructure cloud d'AWS.

AMAZON.COM
256,9150 USD NASDAQ +5,20%
