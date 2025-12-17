 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OpenAI est en pourparlers pour lever au moins 10 milliards de dollars auprès d'Amazon et utiliser ses puces d'IA, selon The Information
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 03:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'intelligence artificielle OpenAI est en pourparlers pour lever 10 milliards de dollars ou plus auprès d'Amazon AMZN.O et utiliser ses puces d'intelligence artificielle, a rapporté mardi le journal The Information, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

Valeurs associées

AMAZON.COM
222,5600 USD NASDAQ 0,00%
MICROSOFT
476,2200 USD NASDAQ +0,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank