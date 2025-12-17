OpenAI est en pourparlers pour lever au moins 10 milliards de dollars auprès d'Amazon et utiliser ses puces d'IA, selon The Information

La société d'intelligence artificielle OpenAI est en pourparlers pour lever 10 milliards de dollars ou plus auprès d'Amazon AMZN.O et utiliser ses puces d'intelligence artificielle, a rapporté mardi le journal The Information, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.