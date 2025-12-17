OpenAI est en pourparlers pour lever au moins 10 milliards de dollars auprès d'Amazon et utiliser ses puces d'IA, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société d'intelligence artificielle OpenAI est en pourparlers pour lever 10 milliards de dollars ou plus auprès d'Amazon AMZN.O et utiliser ses puces d'intelligence artificielle, a rapporté mardi le journal The Information, citant des personnes familières avec le sujet.
Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.
