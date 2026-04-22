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OpenAI en pourparlers pour engager jusqu'à 1,5 milliard de dollars dans une coentreprise de capital-investissement, selon le FT
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 07:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails supplémentaires tout au long du document)

La société d'intelligence artificielle OpenAI est prête à engager jusqu'à 1,5 milliard de dollars dans une nouvelle coentreprise avec des sociétés de capital-investissement, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des personnes familières avec le sujet.

Le fabricant de ChatGPT investira initialement 500 millions de dollars en fonds propres dans la coentreprise, connue en interne sous le nom de DeployCo, qui devrait être évaluée à 10 milliards de dollars lors d'un tour de table qui devrait se terminer début mai, selon le rapport.

DeployCo, une société à responsabilité limitée cotée au Delaware, serait conçue pour accélérer l'adoption des outils de travail d'OpenAI et constituerait un élément central de l'offensive de la société sur le marché des entreprises, selon le FT.

OpenAI aura des actions à droit de vote privilégié dans DeployCo, ajoute le FT.

Les bailleurs de fonds privés de DeployCo investiront pendant cinq ans, OpenAI leur garantissant un rendement annuel de 17,5 %, selon le rapport.

OpenAI a également la possibilité d'ajouter un milliard de dollars supplémentaire à une date ultérieure, selon le FT, et des investisseurs tels que TPG, Bain Capital, Advent International, Brookfield et Goanna Capital investiront 4 milliards de dollars supplémentaires.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. OpenAI, TPG, Bain, Advent, Brookfield et Goanna n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Reuters a rapporté en mars qu'OpenAI et sa rivale Anthropic ont fait une cour agressive aux sociétés de capital-investissement, qui contrôlent de nombreuses entreprises et influencent les dépenses des entreprises en matière de logiciels et d'IA.

OpenAI a récemment redoublé d'efforts dans le domaine de l'IA d'entreprise, un marché sur lequel Anthropic est largement considéré comme ayant une plus forte traction, avec une adoption plus large parmi les clients d'entreprise.

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