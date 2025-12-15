OpenAI embauche un vétéran de Google comme vice-président chargé du développement de l'entreprise

OpenAI a confirmé lundi la nomination d'Albert Lee, directeur senior du développement de l'entreprise chez Google, au poste de vice-président du développement de l'entreprise.

Lee prendra ses fonctions mardi chez OpenAI MSFT.O , soutenue par Microsoft, et rendra compte à Sarah Friar, responsable des finances.

L'objectif de l'arrivée de Lee "est de s'assurer que nous avons un dirigeant de haut niveau avec une large visibilité dans l'ensemble de l'entreprise et qui est habilité à agir rapidement", a déclaré un porte-parole d'OpenAI à Reuters.

Chez Google (Alphabet GOOGL.O ), Lee a dirigé le développement de l'entreprise pour Google Cloud et DeepMind, ainsi que l'équipe chargée de la stratégie et de la prospection. Depuis qu'il a rejoint la société en 2011, Lee a travaillé sur plus de 60 transactions couvrant des acquisitions et des investissements stratégiques totalisant plus de 50 milliards de dollars, selon son profil LinkedIn.

The Information a été le premier à faire état de la décision de Lee plus tôt dans la journée.

Son embauche fait suite au recrutement par OpenAI de Torben Severson, ancien cadre d'Amazon AMZN.O , en tant que nouveau vice-président et responsable du développement commercial mondial le mois dernier.

En septembre, OpenAI a embauché Mike Liberatore , ancien directeur financier de xAI d'Elon Musk, en tant que directeur financier de la startup d'intelligence artificielle.

Lee fait également partie du comité consultatif du fonds de croissance indépendant d'Alphabet, CapitalG, qui a investi dans des entreprises telles que CrowdStrike CRWD.O et Airbnb

ABNB.O .