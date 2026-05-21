OpenAI élargit son réseau de cabinets d'avocats spécialisés dans les litiges et les transactions à enjeux élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas et Mike Scarcella

(“Billable Hours” est le rapport hebdomadaire de Reuters consacré aux avocats et à l'argent. Veuillez envoyer vos informations ou suggestions à D.Thomas@thomsonreuters.com.) La start-up spécialisée dans l'IA OpenAI, dont la valeur a récemment été estimée à 852 milliards de dollars, a élargi son réseau de conseillers juridiques externes pour inclure plus d'une douzaine des plus grands cabinets d'avocats américains, alors qu'elle fait face à une multitude de poursuites judiciaires et à une introduction en bourse imminente. La société, son directeur général Sam Altman et leurs avocats chez Wachtell Lipton Rosen & Katz et Morrison & Foerster ont remportélundi une victoire majeure en faisant rejeter une plainte déposée par Elon Musk, qui accusait OpenAI de s'être écartée de sa mission initiale à but non lucratif. Cette victoire a levé un obstacle potentiel à l'introduction en bourse d'OpenAI qui, selon des sources de Reuters, pourrait avoir lieu dès septembre ().

Wachtell a représenté OpenAI dans une série d’opérations importantes depuis le lancement de ChatGPT en 2022, notamment une levée de fonds de plusieurs milliards de dollars () en 2024 auprès de Microsoft, Nvidia et d’autres investisseurs.

The Information a rapporté en mars () qu'OpenAI avait fait appel au cabinet new-yorkais Wachtell pour son introduction en bourse, ainsi qu'à Cooley, un cabinet issu de la Silicon Valley.

Les porte-parole de Wachtell et Cooley n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. OpenAI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant sa collaboration avec des cabinets d'avocats externes, notamment sur le montant que la société consacre aux services juridiques.

Wachtell et son associé William Savitt défendent également OpenAI dans le cadre d'un procès intenté l'année dernière par la société xAI Corp de Musk, qui accuse () le fabricant de ChatGPT et Apple de monopoliser

les marchés des smartphones et des chatbots génératifs basés sur l'IA.

La société xAI de Musk a par ailleurs poursuivi OpenAI l'année dernière pour avoir prétendument volé des secrets commerciaux afin d'obtenir un avantage déloyal dans le développement de la technologie d'IA. OpenAI a fait appel à des avocats du cabinet Munger, Tolles & Olson pour se défendre dans ce litige. OpenAI a rejeté les allégations de xAI dans les deux affaires et a accusé Musk de harceler l'entreprise par le biais de poursuites judiciaires. Wachtell n'est pas le seul grand cabinet à représenter OpenAI à la fois dans ses transactions et ses litiges. Latham & Watkins a géré plusieurs transactions pour la société, notamment l'obtention d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 4 milliards de dollars en 2024, et fait partie des cabinets qui défendent OpenAI dans une série de procès à enjeux élevés pour violation du droit d'auteur intentés par des auteurs, des humoristes et des agences de presse, qui affirment que la société a utilisé leur matériel sans autorisation pour entraîner des systèmes d'IA.

Morrison Foerster et Keker, Van Nest & Peters représentent également OpenAI, qui fait valoir que son utilisation de ces contenus est protégée par la doctrine de l'usage loyal en matière de droit d'auteur. OpenAI a fait appel à Wilson Sonsini Goodrich & Rosati dans une affaire intentée par Nippon Life Insurance Company, qui allègue que ChatGPT a exercé le droit sans licence américaine en aidant un ancien demandeur d'indemnisation pour invalidité à inonder le registre d'une cour fédérale de requêtes sans fondement. OpenAI a demandé cette semaine à un juge fédéral à Chicago de rejeter la plainte, arguant que ChatGPT n'est pas un avocat et n'exerce pas le droit.

UN CANDIDAT À UNE FONCTION JUDICIAIRE AUX ÉTATS-UNIS DIVULGUE SA RÉMUNÉRATION CHEZ SULLIVAN & CROMWELL

Matthew Schwartz, avocat chez Sullivan & Cromwell, nommé par le président Donald Trump au poste de juge à la cour d'appel fédérale, a révélé dans une déclaration éthique qu'il avait gagné 7,36 millions de dollars l'année dernière en tant qu'associé de ce prestigieux cabinet d'avocats de Wall Street.

Alors qu'il travaillait au sein du cabinet, M. Schwartz a été l'avocat personnel de Donald Trump. Lors d'une audition devant la commission judiciaire du Sénat mercredi, M. Schwartz s'est engagé à “statuer sans crainte ni favoritisme” et à se récuser dans les affaires où il a représenté le leader républicain.

Trump a choisi Schwartz pour siéger à la Cour d'appel du 2e circuit des États-Unis, basée à New York. Schwartz a déclaré devant la commission sénatoriale que son cabinet « réalise un chiffre d'affaires de près de 2 milliards de dollars par an ». Le cabinet est largement connu pour son travail dans le domaine des fusions et acquisitions, ainsi que pour la gouvernance d'entreprise et d'autres domaines.

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