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OpenAI devrait présenter une version préliminaire de GPT-6 Cyber d'ici quelques jours, selon Fortune
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 00:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI s'apprête à dévoiler dans les prochains jours un modèle d'intelligence artificielle axé sur la cybersécurité, baptisé GPT-6 Cyber, et à lancer un nouveau produit destiné à aider ses clients à le déployer de manière plus sécurisée et automatisée, a rapporté jeudi le magazine Fortune, citant plusieurs sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. OpenAI n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

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