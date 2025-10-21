OpenAI dévoile le navigateur d'IA Atlas

information fournie par Reuters • 21/10/2025 à 19:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a lancé mardi ChatGPT Atlas, un navigateur web alimenté par l'IA et construit autour de son chatbot.