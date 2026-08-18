OpenAI dévoile ChatGPT pour les ados, doté de mesures de sécurité renforcées et de contrôles parentaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a lancé mardi "ChatGPT for Teens", une version spécialement conçue pour les mineurs et dotée de contrôles parentaux ainsi que de fonctionnalités de sécurité renforcées, alors que les plateformes font l’objet de vives critiques concernant les risques liés aux chatbots basés sur l’IA.

La start-up, dont la valeur est estimée à 852 milliards de dollars, fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires alléguant que ChatGPT aurait causé un préjudice à des enfants, alors qu'elle se prépare à une introduction en bourse qui pourrait battre tous les records.

Cette nouvelle version s’active automatiquement lorsqu’un utilisateur est estimé avoir moins de 18 ans ou qu’il déclare avoir entre 13 et 17 ans, a expliqué OpenAI dans un article de blog, dans le but d’encourager la pensée critique et d’apporter un soutien concret aux adolescents.

À mesure que les chatbots basés sur l'IA deviennent de plus en plus réalistes, les entreprises vantent leur capacité à servir de confidents et les utilisateurs commencent à compter sur eux pour obtenir un soutien émotionnel.

Mais les experts avertissent que le recours à l’automatisation pour obtenir des conseils en matière de santé mentale comporte des risques. Des familles dont des proches seraient décédés après des interactions avec des chatbots ont critiqué l’absence de mesures de protection .

"Nous pensons que l’IA devrait élargir les possibilités éducatives; c’est pourquoi nous avons conçu ChatGPT for Teens pour accompagner les adolescents en dehors des cours, lorsque l’aide n’est pas toujours disponible, tout en les maintenant engagés dans un processus d’apprentissage actif et collaboratif", a déclaré OpenAI.

L’entreprise a précisé que ChatGPT for Teens propose des outils pédagogiques tels qu’un mode d’étude pour un apprentissage guidé, des rappels responsables pour les devoirs afin d’éviter que les élèves ne négligent leurs travaux, des quiz et des visualisations pédagogiques pour varier les exercices, ainsi que des "heures d’étude" permettant de réserver des plages horaires dédiées à l’apprentissage.

OpenAI a ajouté avoir renforcé les contrôles permettant aux parents de lier leurs comptes, de définir des "heures de silence", de gérer certains paramètres et de recevoir des notifications dans des situations à haut risque, notamment de nouvelles alertes liées aux troubles alimentaires.