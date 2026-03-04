OpenAI développe une alternative à GitHub de Microsoft, selon The Information

OpenAI développe une nouvelle plateforme d'hébergement de code pour rivaliser avec GitHub de Microsoft

MSFT.O , a rapporté The Information mardi, citant une personne ayant connaissance du projet.

Les ingénieurs d'OpenAI ont été confrontés à une augmentation des interruptions de service qui ont rendu GitHub indisponible au cours des derniers mois, ce qui a finalement motivé la décision de développer le nouveau produit, selon le rapport.

Le projet OpenAI n'en est qu'à ses débuts et ne sera probablement pas achevé avant plusieurs mois, selon The Information. Les employés qui travaillent sur ce projet ont envisagé de mettre le dépôt de code à la disposition des clients d'OpenAI pour qu'ils puissent l'acheter.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante. OpenAI, GitHub et Microsoft n'ont pas répondu immédiatement à nos demandes de commentaires.

Si OpenAI vend le produit, le créateur de ChatGPT prendrait une initiative audacieuse pour concurrencer directement Microsoft, qui détient une participation importante dans l'entreprise.

Son dernier tour de table a évalué OpenAI à 840 milliards de dollars , alors que Big Tech et SoftBank de Masayoshi Son ont participé à la levée de fonds de 110 milliards de dollars, indiquant que la course à l'investissement dans l'IA est bien vivante malgré les craintes récentes d'une bulle d'évaluation.