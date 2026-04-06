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OpenAI demande à la Californie et au Delaware d'enquêter sur le "comportement anticoncurrentiel" d'Elon Musk
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 23:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a exhorté les procureurs généraux de Californie et du Delaware à envisager d'enquêter sur le "comportement inapproprié et anticoncurrentiel" d'Elon Musk et de ses associés, en amont d'un procès entre les deux parties qui doit débuter ce mois-ci. Elon Musk a poursuivi OpenAI, son directeur général Sam Altman et d'autres personnes en 2024, les accusant de violer la mission fondatrice d'OpenAI alors qu'elle se restructure en une entité à but lucratif. Musk était cofondateur d'OpenAI en 2015, mais l'a quittée en 2018 et a lancé sa rivale xAI avec son chatbot concurrent Grok.

Dans un dossier judiciaire en août, OpenAI avait déclaré qu'Elon Musk avait essayé d'enrôler son rival Mark Zuckerberg pour l'offre que son consortium avait faite pour OpenAI au début de l'année dernière, mais le directeur général de Meta Platforms n'est pas monté à bord.

Lundi, le fabricant de ChatGPT a envoyé une lettre au procureur général de Californie, Rob Bonta, et au procureur général du Delaware, Kathy Jennings, expliquant que le procès visait à obtenir des dommages et intérêts de plus de 100 milliards de dollars de la part de sa fondation à but non lucratif, ce qui, selon lui, aurait pour effet de paralyser l'organisation.

Un juge d'Oakland, en Californie, a décidé en janvier que le procès, qui devrait débuter en avril, se déroulerait devant un jury.

Jason Kwon, directeur de la stratégie d'OpenAI, a déclaré dans la lettre envoyée lundi que le procès pourrait compromettre les efforts de l'entreprise visant à garantir que l'intelligence artificielle générale (AGI) profite à l'ensemble de l'humanité.

Les documents déposés par Elon Musk dans le cadre du litige "suggèrent que vos bureaux n'ont pas enquêté de manière approfondie sur le plan de recapitalisation d'OpenAI et qu'ils se sont simplement appuyés sur des promesses concernant ce qu'OpenAI fera à l'avenir", a déclaré Jason Kwon.

Elon Musk
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