OpenAI défie Meta avec son agent « Dots », disponible en permanence, dans le cadre de sa stratégie d'expansion de l'IA en entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Deepa Seetharaman et Aditya Soni

OpenAI a dévoilé mardi des agents toujours actifs, baptisés « Dots », qui poursuivent de manière autonome les objectifs des utilisateurs d’une application à l’autre, renforçant ainsi sa percée sur le marché lucratif des entreprises et se positionnant face à Meta

META.O dans la course à la commercialisation d’une IA capable de fonctionner de manière autonome.

Les agents « Dots » visent à tirer parti de la demande croissante d’agents capables de gérer les tâches quotidiennes avec un minimum de supervision. L’intérêt pour ce type d’outils a explosé depuis que « Muse », l’agent de Meta, a enregistré des millions de téléchargements au début du mois et a fait bondir les cours des actions des entreprises qui, selon les investisseurs, pourraient bénéficier des services d’IA autonomes ou être perturbées par ceux-ci.

OpenAI a lancé cet agent mardi lors de sa journée annuelle des développeurs à San Francisco, tout en mettant en avant sa présence croissante auprès des entreprises et des particuliers, signe que l’accueil réservé au modèle Astra de la société lui a permis de regagner du terrain dans la course à l’IA.

Cette annonce intervient également au lendemain de la suspension par OpenAI de la sortie d’un modèle Astra plus puissant, au motif qu’il montrait une forte propension à induire les utilisateurs en erreur quant à ses actions. L’entreprise fait l’objet d’une surveillance étroite après que ses agents IA rebelles ont piraté le site Hugging Face et un site web du gouvernement australien consacré à la santé lors de tests internes.

Une croissance rapide est essentielle pour permettre à OpenAI de mener à bien ses projets d’investissement de plusieurs dizaines de milliards de dollars dans des centres de données dédiés à l’IA et de rester au coude à coude avec des concurrents tels qu’Anthropic et Meta. L’entreprise, qui a déclenché le boom de l’IA avec ChatGPT fin 2022, se prépare également à une introduction en bourse qui pourrait la valoriser à plus de 1 000 milliards de dollars. Son concurrent Anthropic pourrait quant à lui atteindre une valorisation de 2 000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse.

GESTION DE PROJETS EN ÉVOLUTION

Les agents Dots utilisent le modèle avancé GPT-6 Astra d’OpenAI et sont capables de gérer des projets au fur et à mesure de leur évolution, par exemple en mettant à jour une proposition commerciale lorsque les besoins d’un client changent, ou en créant une démo fonctionnelle à des fins d’évaluation. Les utilisateurs peuvent communiquer avec les agents Dots sur Slack et Teams, et ces derniers peuvent s’appuyer sur les outils Codex et ChatGPT Work d’OpenAI pour effectuer des recherches, analyser des données, préparer des documents et développer des logiciels.

Mardi, OpenAI a mis en avant les mesures de sécurité intégrées à Dots. L’entreprise a précisé que les utilisateurs pouvaient définir des règles personnalisées déterminant ce que Dots est autorisé à faire et dans quels cas les agents doivent demander l’autorisation, ajoutant que les tâches sensibles, telles que la modification de mots de passe et la suppression définitive de données, nécessitent le consentement explicite de l’utilisateur.

L’entreprise a également précisé que Dots fonctionnait sur ses propres serveurs cloud et qu’elle déployait actuellement des outils d’intelligence privés pour détecter les risques de sécurité sans conserver les données de ses clients professionnels.

Plusieurs dirigeants du secteur technologique, dont Alex Karp, directeur général de Palantir PLTR.O , ont déclaré ces derniers mois que les entreprises avaient besoin d’être assurées que les sociétés d’IA ne conservaient pas leurs données, en particulier dans les secteurs réglementés tels que la santé et la finance.

Reuters a rapporté vendredi qu’OpenAI s’efforçait toujours de cerner toute l’étendue des activités de ses agents indésirables, deux mois après le piratage de Hugging Face, le dernier exemple en date étant la révélation par la start-up que ses agents avaient divulgué 53 images provenant d’utilisateurs de ChatGPT.

OpenAI a réaffirmé mardi qu’elle n’utilisait pas, par défaut, les données de ses clients professionnels pour entraîner son IA, et que les utilisateurs du forfait personnel pouvaient choisir de ne pas partager leurs conversations ni les travaux « Dots » utilisés pour l’entraînement.

Le nombre d’utilisateurs hebdomadaires de Codex et de ChatGPT Work a dépassé les 35 millions, contre environ 5 millions d’utilisateurs de Codex en juin, a indiqué mardi l’entreprise, tandis que ChatGPT, destiné aux particuliers, compte désormais plus de 1,2 milliard d’utilisateurs hebdomadaires.

La société déploie actuellement une gamme de nouvelles offres, notamment un espace de travail partagé pour les équipes professionnelles et l’IA appelé « ChatGPT Space », le modèle GPT-6.1 Sol, plus économique, et une formule « Pro » à 500 dollars offrant une utilisation plus étendue et des performances plus rapides.