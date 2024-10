OpenAI construit sa première puce avec Broadcom et TSMC, et réduit ses ambitions en matière de fonderie

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI développe une puce d'inférence IA et abandonne ses projets de réseau de fonderie

Broadcom aide OpenAI à concevoir des puces et à sécuriser TSMC pour la fabrication

OpenAI diversifie son approvisionnement en puces en ajoutant des puces d'IA d'AMD

(Mise à jour avec les réactions des actions au paragraphe 5) par Krystal Hu, Fanny Potkin et Stephen Nellis

OpenAI travaille avec Broadcom

AVGO.O et TSMC 2330.TW pour construire sa première puce interne conçue pour soutenir ses systèmes d'intelligence artificielle, tout en ajoutant des puces AMD AMD.O aux puces Nvidia NVDA.O pour répondre à ses demandes croissantes d'infrastructure, ont déclaré des sources à Reuters.

OpenAI, la société à croissance rapide à l'origine de ChatGPT, a examiné une série d'options pour diversifier l'approvisionnement en puces et réduire les coûts. OpenAI a envisagé de tout construire en interne et de lever des fonds pour un projet coûteux de construction d'un réseau d'usines connues sous le nom de "fonderies" pour la fabrication de puces.

L'entreprise a renoncé pour l'instant à son ambitieux projet de fonderie en raison des coûts et du temps nécessaires à la construction d'un réseau, et prévoit à la place de se concentrer sur les efforts de conception de puces en interne, selon des sources qui ont requis l'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à discuter de sujets privés.

La stratégie de l'entreprise, détaillée ici pour la première fois, montre comment la startup de la Silicon Valley s'appuie sur des partenariats industriels et un mélange d'approches internes et externes pour sécuriser l'approvisionnement en puces et gérer les coûts, à l'instar de ses grands rivaux Amazon, Meta, Google et Microsoft. La décision d'OpenAI, l'un des plus gros acheteurs de puces, de s'approvisionner auprès d'un large éventail de fabricants de puces lors du développement de sa puce personnalisée pourrait avoir des répercussions plus larges sur le secteur technologique.

L'action Broadcom a bondi à la suite du rapport, terminant la journée de mardi en hausse de plus de 4,5 %. Les actions AMD ont également étendu leurs gains de la séance du matin, terminant la journée en hausse de 3,7 %.

OpenAI, AMD et TSMC se sont refusés à tout commentaire. Broadcom n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

OpenAI, qui a contribué à la commercialisation de l'IA générative qui produit des réponses semblables à celles des humains, s'appuie sur une puissance de calcul considérable pour former et faire fonctionner ses systèmes. Étant l'un des plus gros acheteurs d'unités de traitement graphique de Nvidia (GPU), OpenAI utilise des puces d'IA à la fois pour former des modèles où l'IA apprend à partir de données et pour l'inférence, en appliquant l'IA pour faire des prédictions ou prendre des décisions sur la base de nouvelles informations. Reuters a précédemment fait état des efforts d'OpenAI en matière de conception de puces . The Information a fait état de pourparlers avec Broadcom et d'autres entreprises.

Selon certaines sources, OpenAI travaille depuis des mois avec Broadcom pour construire sa première puce d'IA axée sur l'inférence. La demande actuelle est plus importante pour les puces d'apprentissage, mais les analystes ont prédit que le besoin de puces d'inférence pourrait les dépasser à mesure que de plus en plus d'applications d'IA sont déployées.

Broadcom aide les entreprises, dont Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , à affiner la conception des puces en vue de leur fabrication et fournit également des éléments de conception qui permettent de transférer rapidement des informations sur les puces et hors de celles-ci. Cela est important dans les systèmes d'intelligence artificielle où des dizaines de milliers de puces sont reliées entre elles pour travailler en tandem.

OpenAI est encore en train de déterminer si elle doit développer ou acquérir d'autres éléments pour la conception de ses puces, et pourrait engager d'autres partenaires, ont déclaré deux des sources.

L'entreprise a constitué une équipe de conception de puces d'environ 20 personnes, dirigée par des ingénieurs de haut niveau qui ont déjà construit des Tensor Processing Units (TPUs) chez Google, notamment Thomas Norrie et Richard Ho.

Des sources ont déclaré que, par l'intermédiaire de Broadcom, OpenAI a obtenu une capacité de fabrication auprès de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 2330.TW pour fabriquer sa première puce personnalisée en 2026. Elles ont précisé que ce calendrier pourrait être modifié.

Actuellement, les GPU de Nvidia détiennent plus de 80 % des parts de marché. Mais les pénuries et l'augmentation des coûts ont conduit des clients importants comme Microsoft, Meta, et maintenant OpenAI, à explorer des alternatives internes ou externes.

L'utilisation prévue par OpenAI de puces AMD via Azure de Microsoft, rapportée ici, montre comment les nouvelles puces MI300X d'AMD tentent de gagner une part du marché dominé par Nvidia. AMD a prévu 4,5 milliards de dollars de ventes de puces d'IA en 2024, suite au lancement de la puce au quatrième trimestre 2023. La formation de modèles d'IA et l'exploitation de services tels que ChatGPT sont coûteuses. OpenAI a prévu une perte de 5 milliards de dollars cette année pour un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars, selon certaines sources. Les coûts de calcul, c'est-à-dire les dépenses liées au matériel, à l'électricité et aux services en nuage nécessaires pour traiter de vastes ensembles de données et développer des modèles, constituent la principale dépense de l'entreprise, ce qui l'incite à optimiser l'utilisation et à diversifier les fournisseurs.

OpenAI a fait preuve de prudence en débauchant des talents de Nvidia, car elle souhaite maintenir de bonnes relations avec le fabricant de puces avec lequel elle s'est engagée à travailler, notamment pour accéder à sa nouvelle génération de puces Blackwell, ont ajouté les sources.

Nvidia n'a pas souhaité faire de commentaire.