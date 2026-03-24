OpenAI abandonne la plateforme vidéo Sora pour se concentrer sur les produits d'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le partenariat avec Disney, le contexte)

OpenAI met fin à son outil de génération vidéo Sora, a annoncé la société mardi, une décision surprenante de la part du fabricant de ChatGPT qui se concentre sur les offres destinées aux entreprises avant un lancement potentiel sur le marché plus tard dans l'année.

"Nous disons au revoir à Sora... nous savons que cette nouvelle est décevante", a déclaré l'équipe de Sora dans un message sur la plateforme de médias sociaux X, ajoutant que les calendriers de l'application et de l'API, ainsi que les détails sur la préservation du travail des utilisateurs, seraient partagés plus tard.

Cette annonce intervient juste un jour après la publication par OpenAI d'un billet de blog sur les normes de sécurité de Sora.

Avec l'arrêt de Sora, OpenAI mettra également fin à son partenariat avec Disney DIS.N annoncé en décembre. Un porte-parole de Disney a déclaré que le géant des médias respectait "la décision d'OpenAI de se retirer du secteur de la génération de vidéos et de déplacer ses priorités ailleurs".

Dans le cadre de l'accord de trois ans, Disney devait investir 1 milliard de dollars dans OpenAI et autorisait la startup d'IA à utiliser des personnages des franchises Star Wars, Pixar et Marvel dans Sora.

Une équipe de Disney travaillait avec l'équipe Sora d'OpenAI hier soir lorsque le géant du divertissement a appris que son partenaire "changeait de stratégie", selon une source familière de l'affaire.

OpenAI a présenté Sora pour la première fois au début de l'année 2024, stupéfiant le monde avec un logiciel capable de générer des vidéos d'une qualité comparable à celle d'un long métrage à partir d'invites textuelles. Ce lancement a incité les entreprises d'IA aux États-Unis et en Chine à accélérer le lancement de leurs propres modèles de génération de vidéos par l'IA.

La société a lancé l'application autonome Sora en septembre 2025, qui permet aux utilisateurs de créer et de partager des vidéos d'IA qui peuvent être créées à partir de contenus protégés par des droits d'auteur et partagées sur des flux similaires à ceux des médias sociaux.

Le Wall Street Journal, qui a rapporté pour la première fois l'arrêt de Sora plus tôt dans la journée de mardi, a indiqué que le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, avait annoncé les changements à son personnel en précisant que l'entreprise mettrait fin aux produits qui utilisent ses modèles vidéo.

Outre l'application grand public, OpenAI abandonne également une version de Sora pour les développeurs et ne prendra pas non plus en charge la fonctionnalité vidéo dans ChatGPT, ajoute le rapport.

Cette décision intervient alors qu'OpenAI est confrontée à une pression croissante pour développer ses produits d'entreprise et de codage, en raison de l'intensification de la concurrence des startups d'IA rivales et des géants de la technologie. L'accent mis par Anthropic sur la formation de ses modèles au codage a permis à son produit Claude Code de gagner une forte traction parmi les développeurs, donnant à l'entreprise un avantage sur des rivaux comme OpenAI sur le marché de l'IA d'entreprise.