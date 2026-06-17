OpenAI a dépensé 3,7 milliards de dollars au premier trimestre 2026, selon The Information

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OpenAI a dépensé 3,7 milliards de dollars au premier trimestre 2026, soit plus de la moitié de son chiffre d'affaires de 5,7 milliards de dollars, a rapporté mardi The Information, citant des documents que la société a communiqués à ses actionnaires.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Au début du mois, OpenAI a déclaré avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis . Selon une source, celle-ci pourrait avoir lieu dès septembre et valoriser l'entreprise à hauteur de 1 000 milliards de dollars.