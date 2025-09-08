Opel (Stellantis) dévoile de nouveaux modèles à l'occasion du salon de Munich
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 17:42
Dans le détail, le constructeur a présenté son concept-car Corsa GSE, un véhicule qui délivre une puissance de 588 kW (800 ch) et franchit les 100 km/h en 2 secondes.
De son côté, le Mokka GSE, décliné du Mokka GSE Rally développé selon le règlement FIA eRally5, sera disponible à la commande en France dès octobre. Il délivre pour sa part une puissance de 207 kW (280 ch) et vise une expérience de conduite inspirée du rallye.
Opel a aussi présenté le Grandland Electric AWD Ultimate, SUV haut de gamme de 239 kW (325 ch) offrant jusqu'à 489 km d'autonomie (WLTP2). Une future version proposera une autonomie proche de 700 km.
'Nous avons réinventé Opel GSE pour l'ère électrique en augmentant la performance et l'expérience de conduite', résume simplement Florian Huettl, CEO d'Opel.
