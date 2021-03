OPCVM : sur quels critères choisir un fonds ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le choix d'un OPCVM doit être cohérent avec son profil d'investisseur et notamment son degré d'aversion au risque, son horizon d'investissement et ses objectifs de rendement. Les plus averses au risque avec une durée d'investissement moyen terme se dirigeront ainsi vers des OPCVM à dominante obligataire. Les moins averses au risque avec une durée d'investissement relativement longue privilégieront davantage des OPCVM à dominante action. En tous les cas, il conviendra de prendre en compte 6 critères principaux pour bien choisi sa SICAV ou son FCP, que nous vous détaillons ici.

La notation quantitative et qualitative de l'OPCVM

La notation quantitative vise à identifier les fonds qui, par le passé, ont eu le meilleur comportement par rapport à leur indice de référence et aux autres fonds de leur catégorie. Morningstar par exemple réalise une notation quantitative sous forme d'étoiles qui vous permettra rapidement de repérer les meilleurs fonds.

Mais la notation quantitative est donc basée sur l'analyse des performances passées qui ne préjugent pas des performances futures. Pour essayer de déterminer le profil futur de l'OPCVM, vous devrez également vous pencher sur la notation qualitative obtenu par Morningstar en analysant les données fondamentales de millions de titres financiers et plus de 150 000 OPC à l'échelle du globe, permettant d'apprécier les forces et faiblesses de chaque fonds et de comprendre la stratégie d'investissement du fonds.

La performance relative long terme de l'OPCVM

Les notations quantitative et qualitative ne doivent pas vous exonérer de prêter attention à la performance long terme de l'OPCVM. Pour cela, comparez le rendement du fonds par rapport à d'autres investis sur le même type d'actifs et par rapport à son indice de référence sur différents horizons de temps (3 ans, 5 ans et 10 ans par exemple).

Le niveau de risque de l'OPCVM

Même si vous êtes peu averse au risque, prenez tout de même en compte la volatilité du fonds, c'est-à-dire l'écart de performance du fonds par rapport à sa moyenne. Privilégiez un fonds relativement stable dans la durée, particulièrement si vous êtes susceptible de devoir sortir du fonds à n'importe quel moment.

Le comportement du fonds en temps de crise

Identifiez les périodes baissières les plus importantes et examinez le comportement du fonds. Si celui-ci parvient à limiter la casse pendant les périodes troublées, voire à afficher un rendement positif, c'est bon signe !

La solidité de la société de gestion

Interrogez-vous sur la solidité de la structure financière de la société de gestion, le mode de rémunération des gérants, la stabilité des effectifs, etc. C'est en effet le meilleur moyen de s'assurer que la société de gestion existe encore dans 10 ou 15 ans.

Les frais de l'OPCVM

Pour vérifier que les gérants ne sont pas trop gourmands, vous pouvez comparer les TER (Total Expense Ratio) de différents fonds. Publiés par Morningstar, ils expriment les coûts totaux associés à la gestion du fonds au montant des avoirs sous gestion. Un bon moyen de vérifier que la performance n'est pas mise à mal par des frais trop importants. En effet, un écart de quelques points de base, sur plusieurs années et avec un encours relativement important, représentera vite quelques milliers d'euros.

Au-delà des critères ci-dessus, d'autres critères peuvent être pris en compte comme le ratio de Sharpe ou le max drawdown.