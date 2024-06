OPCVM obligataires et monétaires, seul salut de l’industrie européenne au mois de mars

Le premier trimestre est à l’image de l’année 2023, selon la dernière publication statistique mensuelle pour mars 2024 de l’Efama, l’association européenne de la gestion d’actifs : « une collecte nette solide vers les fonds obligataires et les ETF actions et des sorties nettes sur les fonds multi-actifs. »

Plus particulièrement sur le mois de mars, l’industrie des OPCVM (ETF inclus) et FIA (fonds alternatifs) se porte bien, puisque la collecte nette globale s’établit 24 milliards d’euros, contre 21 milliards en février. Le gros des flux entrants étant enregistrés par les OPCVM, avec 22 milliards engrangés. Néanmoins, derrière ce chiffre positif, des disparités fortes surgissent.

A première vue, les fonds de long terme (hors véhicules monétaires) séduisent pour afficher en mars une collecte nette de 18 milliards d’euros grâce à deux leviers : les véhicules obligataires et les fonds monétaires. Les premiers enregistrent des souscriptions sur ce mois de mars de 19 milliards d’euros, en baisse néanmoins par rapport au mois de février qui affichait 34 milliards d’argent frais, tandis que les seconds rassemblent 4 milliards d’euros, après un mois de février en décollecte de 14 milliards.

La désaffection des souscripteurs des fonds actions se concrétise par des retraits mensuels à hauteur d’un milliard d’euros tandis que les fonds multi-actifs poursuivent leur décollecte avec des rachats nets de 4 milliards d’euros en mars contre 14 milliards rachetés en février. Sur le premier trimestre de l’année, l’association européenne distingue les flux engrangés par les ETF actions de ceux des fonds actions non cotés et recense des souscriptions de 27 milliards d’euros fléchées vers les ETF tandis que les véhicules actions non listés décollectaient de 37 milliards d’euros sur la même période.

L’Efama établit enfin que l’actif net total des OPCVM et FIA augmente de 2?% d’un mois sur l’autre à 21.627 milliards d’euros, à fin mars.

Valérie Riochet