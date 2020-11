OPAS Inovalis sur Advenis : obtention du visa de l'AMF - publication de la note d'information

Suite à l'obtention du visa de l'AMF, la note d'information et les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de la société Inovalis

dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions et les obligations convertibles d'Advenis sont mises à disposition. Ces documents sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la société Inovalis (www.inovalis.com), et peuvent être obtenus sans frais au siège social de Inovalis (52, rue de Bassano, 75008 Paris).