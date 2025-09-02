Opale Capital présente une nouvelle stratégie d’investissement en dette privée

(AOF) - Opale Capital a annoncé le lancement d’Opale Capital Strategies Direct Lending, un nouveau fonds conçu pour offrir une exposition au marché de la dette privée senior européenne. Le fonds propose ainsi un portefeuille cible d’environ 170 entreprises, réparti entièrement en Europe avec une prépondérance de dette senior à 90%. Il sera géré par la société de gestion Opale Capital sous la forme d’un fonds professionnel spécialisé, et sera accessible dès 100 000 euros avec une commercialisation jusqu’en juillet 2026 et un premier closing fin septembre 2025.

Dans ce cadre, Opale Capital a sélectionné trois grandes sociétés d'investissement alternatif : Ares, Blackstone et Tikehau Capital.