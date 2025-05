Opale Capital lance un feeder spécialisé dans les secteurs de l'aéronautique & de la défense

(AOF) - Opale Capital a annoncé le lancement de son fonds nourricier, Tikehau Aéro Partenaires II Feeder, qui investit dans la stratégie de Private Equity dédiée aux secteurs Aéronautique & Défense de Tikehau Capital. " En investissant dans le fonds Tikehau Aéro Partenaires II Feeder, géré par Opale Capital, les investisseurs ont accès à un portefeuille diversifié de PME et d’ETI innovantes et stratégiques du secteur, maillons critiques de la chaîne d’approvisionnement de ces secteurs ", explique le spécialiste de la sélection internationale en Private Equity.

Plusieurs investisseurs stratégiques (comme Airbus, Dassault Aviation, Safran ou Thalès) de la stratégie dans laquelle investira le fonds Tikehau Aéro Partenaires II Feeder font partie des principaux donneurs d'ordre du secteur de l'aéronautique et de la défense en Europe.

" Depuis notre lancement, nous nous attachons à investir dans des thématiques porteuses et durables. Avec des carnets de commande pouvant s'étendre jusqu'à 12 ans, les secteurs de l'aéronautique et de la défense s'inscrivent pleinement dans cette logique. Cette nouvelle stratégie vient enrichir notre offre, en proposant un produit à la fois différenciant et complémentaire du reste de notre gamme ", souligne Paul Moreno Blosseville, président d'Opale Capital.

Le fonds Tikehau Aéro Partenaires II Feeder proposé par Opale Capital, sous la forme d'un fond professionnel spécialisé, est accessible aux investisseurs français dès 100 000 euros depuis avril 2025.